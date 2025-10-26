Desde la Departamental de Escuelas informaron a Ahora ElDía que, con motivo de las elecciones, el Consejo General de Educación (CGE) dispuso —a través de la circular Nº 17— que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas instituciones utilizadas como centros de votación.

La medida tiene por objetivo garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los edificios escolares luego de la jornada electoral.

Asimismo, desde el CGE aclararon que, aunque no habrá actividad con estudiantes durante la mañana, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán concurrir en sus horarios habituales para realizar las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Puede interesarte

La disposición rige únicamente para el turno mañana del lunes 27, mientras que el funcionamiento de los turnos tarde y noche dependerá de la organización y las condiciones particulares de cada escuela.

Escuelas habilitadas para votar este domingo