ELECCIONES 2025
El lunes no habrá clases en el turno mañana en 51 escuelas del departamento por las elecciones
Este domingo 26 de octubre, los vecinos del departamento Gualeguaychú acudieron a las urnas para elegir a sus legisladores nacionales. Los comicios se desarrollaron en 51 establecimientos educativos habilitados, que permanecerán abiertos hasta las 18 horas.
Desde la Departamental de Escuelas informaron a Ahora ElDía que, con motivo de las elecciones, el Consejo General de Educación (CGE) dispuso —a través de la circular Nº 17— que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas instituciones utilizadas como centros de votación.
La medida tiene por objetivo garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los edificios escolares luego de la jornada electoral.
Asimismo, desde el CGE aclararon que, aunque no habrá actividad con estudiantes durante la mañana, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán concurrir en sus horarios habituales para realizar las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.
Puede interesarte
La disposición rige únicamente para el turno mañana del lunes 27, mientras que el funcionamiento de los turnos tarde y noche dependerá de la organización y las condiciones particulares de cada escuela.
Escuelas habilitadas para votar este domingo
- Esc. Prov. N° 39 “Perito Moreno”
- Esc. Prov. N° 110 “Semana de Mayo”
- Esc. Prov. N° 109 “Juan Zorrilla de San Martín”
- Esc. Prim. N° 64 “Rivera Indarte”
- Esc. Prov. N° 38 “David Della Chiessa”
- Esc. Prov. N° 77 “Del Hornero”
- Esc. Prov. N° 11 “Baldomero Fernández Moreno”
- Esc. Prov. N° 15 “Justo José de Urquiza”
- Esc. Prov. N° 18 “José M. Estrada”
- Esc. Prov. N° 97 “La Rioja”
- Esc. Prov. N° 95 “Provincia de Misiones”
- Esc. Prov. N° 92 “Luis Doello Jurado”
- Esc. Priv. N° 66 “José M. Estrada”
- Esc. Prov. N° 93 “Faustino Suárez”
- Esc. Prov. N° 15 (ex 132) “José Benedicto Virué”
- Esc. Prov. N° 19 “Daniel Elías”
- Esc. Prov. N° 16 “Remedios E. de San Martín”
- E.E.T. N° 1 “José María Sobral”
- Esc. Prov. N° 4 “Gervasio Méndez”
- Esc. Norm. Sup. N° 14 “Olegario V. Andrade”
- Esc. Prov. N° 1 “Guillermo Rawson”
- Esc. Priv. N° 105 “M. S. de Clavarino”
- Esc. Priv. N° 107 “San Francisco de Asís”
- Esc. Prov. N° 113 “Inf. de Marina C. Lasala”
- Esc. Prov. N° 3 “20 de Junio”
- Esc. Prov. N° 20 “Domingo F. Sarmiento”
- Esc. Priv. N° 198 “Sirio Libanés”
- Esc. Prov. N° 9 “Leopoldo Herrera”
- Esc. Prov. N° 5 “Soldado Carlos Mosto”
- Esc. Prov. N° 88 “Los Fundadores”
- Esc. Prov. N° 35 “República de Chile”
- Esc. Prov. N° 94 “Francisco Ramírez”
- Esc. Prov. N° 66 “Bartolito Mitre”
- Esc. Prov. N° 36 “Francisco H. López Jordán”
- Esc. Prov. N° 69 “Mercedes de Balcarce”
- Esc. Priv. N° 64 “La Sagrada Familia”
- Esc. Priv. N° 200 “Juventud Unida”
- Esc. Prov. N° 58 “Prof. A. Villalba”
- Esc. Prov. N° 13 “Manuel Belgrano”
- Esc. Prov. N° 105 “Islas Malvinas”
- Esc. Prov. N° 17 “Héroes de Malvinas”
- Instituto D-243 “Prof. J. M. Ruperto Gelos”
- Colegio Superior “Luis Clavarino”
- E.E.T. N° 2 “Pbro. José M. Colombo”
- Esc. Priv. D-178 “Luis María Bettendorf”
- Esc. Priv. N° 167 “Luis María Bettendorf”
- Esc. Prov. N° 8 “Cnel. Rosendo M. Fraga”
- Esc. Priv. D-125 “Sagrado Corazón”
- Esc. Prov. N° 90 “José S. Álvarez”
- Esc. Prov. N° 2 “Prof. Pablo Haedo”
- Esc. Prov. N° 106 “Dr. Carlos Pellegrini”