El lunes volverían al trabajo varias actividades en Gualeguaychú

"A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, aseguró Cafiero y confirmó el ablandamiento de la cuarentena en ciertos puntos del país.

El gobierno puso en la balanza los lugares en los que no hay confirmados de coronavirus, o que no existe circulación comunitaria como es el caso en Entre Ríos. Es que la provincia es uno de los lugares en los que mejores números se exhiben con sólo 22 casos confirmados, es decir 1,75 cada 100 mil habiantes. Lejos de los 6,42 de Santa Fe, 7,12 de Córdoba, 21,82 de CABA o de los 88,56 de Tierra del Fuego, la provincia más comprometida del país.

El jueves, ElDía adelantó que Bordet había pedido ante nación por nueve actividades entre las que se encontraban la construcción, profesiones liberales, oficios como la jardinería o la peluquería y algunas actividades comercales. Este mediodía el Gobernador confirmó en conferencia de prensa que el mismo lunes hará oficial qué rubros regresan al trabajo.

La vuelta de la construcción es un hecho, aunque podría no darse desde este lunes. "Tras una reunión en Olivos del Presidente con el gremio de la UOCRA y la cúpula de la Cámara Argentina de la Construcción, desde el Gobierno informaron que "la semana que viene se le va a terminar de dar forma" al regreso al trabajo del sector.

En el caso de la venta minorista de indumentaria, otro de los pedidos de Bordet, se supo que nación le dio el visto bueno para que desde el lunes trabajen bajo la modalidad de delivery y con restricciones como la imposibilidad de más de una persona trabajando dentro del local.

También se permitirá el comercio de calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal. Aunque no se sabe aún como será la situación de estos rubros en Entre Ríos ya que el gobierno provincial no ha dado a conocer oficialmente cuáles son todos los pedidos elevados a Nación.

Tras un mes de parálisis en la inmensa mayoría de las actividades del país, el Gobierno Nacional comienza a transitar el difícil camino de la reapertura. El Presidente dejó en claro más de una vez que la salud está sobre la economía pero da la sensación que llegó el momento de empezar a prestarle más atención a la otra cara de la moneda.