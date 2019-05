El macabro caso de la mujer desaparecida seis años que fue encontrada en una heladera

La mujer estaba divorciada y era madre de dos hijos, desapareció cuando tenía 29 años en Florida Las autoridades en Florida investigan cómo Heather Ann Lacey, quien desapareció hace casi seis años terminó en un congelador que fue llevado a un depósito de metales reciclados y fue identificada gracias a sus huellas dactilares. El macabro descubrimiento se realizó en un almacén de chatarra en Margate el 15 de marzo por la propietaria de la empresa, Lilian Argueta. Los restos no hubieran sido descubiertos de no haber sido por la muerte de Jonathan Escarzaga, de 36 años. El cadáver en estado de descomposición de Escarzaga fue hallado en febrero en un apartamento cerca de allí, en el condado de Hollywood, Florida.El administrador del apartamento contrató a la empresa de Argueta para que removiera el congelador y otros electrodomésticos. Argueta guardó las máquinas en un depósito y abrió el congelador un mes después. La policía de Hollywood dijo que Escarzaga era un mecánico de aviones. El forense no ha dicho cómo murió. La autopsia no detectó drogas en su cuerpo.Cuando Lilian Argueta abrió un congelador vertical usado en su negocio de chatarra y vio el cuerpo de una mujer en el interior, estaba tan asustada que comenzó a gritar. "Pensé que era una bruja o un maniquí", dijo Argueta a Sun-Sentinel. "Pensé: 'No puede ser una persona'. Pero había mal olor".