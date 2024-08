El teatro Gran Rex se vistió de gala para celebrar el Cris Morena Day, espectáculo que se encargó de producir el canal de streaming OLGA y reunió a numerosas celebridades que actuaron en las tiras juveniles de Cris Morena. Sin embargo, uno de los actores que se destacó en sus emblemáticas ficciones no fue invitado y expresó su desilusión en redes sociales.

Se trata de Stefano "Yeyo" De Gregorio cuyos primeros pasos en el espectáculo se dieron bajo el ala de la productora en éxitos como Chiquititas, Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram (@Yeyidegregorio) donde acumula un millón de seguidores que el actor manifestó su decepción por no haber sido convocado para formar parte del especial evento.

Todo comenzó cuando una internauta le consultó por mensaje directo: “Holis, ¿vas a estar en el Cris Day? Viajé desde Italia para verte”.

Entonces, De Gregorio aprovechó la ocasión para despejar todas las dudas al respecto: “Les respondo acá así les contesto a todos los que me mandaron un mensaje similar".

"No, lamentablemente no voy a estar”, expresó el actor, dejando claro que no participaría en el homenaje que tuvo a Cris Morena como figura central.

Acto seguido, Yeyo esclareció el motivo por el que no acompañaría a sus colegas en el teatro Gran Rex: “No fui convocado por nadie". "Me hubiese gustado después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima”, reconoció.

Para evitar todo tipo de especulaciones, De Gregorio remarcó: “No estoy enojado, igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque". "Hoy lo voy a estar mirando cuál fan como muchos de ustedes”, aseguró.