En la última semana, Maxi Trusso fue protagonista de varias declaraciones desafortunadas contra Lali Espósito sin motivo ni razón, hasta que finalmente se destapó la olla gracias a un comentario de por qué el cantante está tan enojado e indignado con la creadora de “Disciplina”, a tal punto de tratarla de “grasa”.

Todo comenzó cuando en una entrevista radial le consultaron a Trusso qué opinaba de la música de ahora, de los éxitos musicales que están surgiendo en esta época y él, no sólo que dijo que no le gustaba, sino que decidió hacer hincapié en Lali sin ningún motivo, como si tuviera algo en contra de ella…

“Lali Espósito es que es una gran actriz, que tiene mucha soltura y todo... Pero no sé hasta cuánto le gusta la música. No sé si nació escuchando música todo el día. Pero no es para criticarla ni nada... No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. Escuchó a Lali, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, afirmó.

Y cómo sus declaraciones tuvieron tanto revuelo a tal punto de que no sólo le trajo malos comentarios hacia él sino que recopiló una serie de días en tendencia en Twitter donde sólo se hablaba de su poca fama en el mundo de la música y cómo necesita “colgarse” del éxito de Lali para que su nombre vuelva a sonar, aunque sea de mala manera, en las redes sociales y en los portales, volvió a declarar en otro medio intentando ser amable pero volvió a apuntar de mala manera y hasta terminó desbocándose.

“Lali, como dije una vez, es un lindo pony, es una linda chica. Se está esforzando por cantar bien, pero juntate con nosotros Lali. Vení, hacete del barrio. Tomemos unos whiskies y hagamos rock and roll. Que tome whisky conmigo y vamos con el rock and roll en serio”, le propuso descaradamente. Y para cerrar la nota, concluyó: “Lali es el máximo exponente de la grasada”.

Pero después de todos los comentarios negativos que hizo de ella, dónde también comentó que la actriz no sabe de música porque para ser un buen “rocker” uno tiene que sufrir desgracias y a ella no le paso nada, además de haberla comparado con Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García, entre otras cosas, aseguró que si Cerati estuviera vivo “opinaría como él”, en el sentido de que su música, al fin y al cabo, no es música.

Todo parecía indicar que no había motivo ni razón por la cual el creador de la canción Nothing At All decidió hablar de tal manera despectiva sobre ella, hasta que un comentario en las redes sociales dio a entender todo lo que pasó.

Pepo Ferradas, el mánager de la ex Casi Ángeles, comentó una publicación de Instagram que tenía la frase textual de Trusso tratando de “grasa” a Lali, contando la verdad de lo sucedido: “Suena a un artista enojado porque Lali no quiso cantar en su disco”.

Sin más vueltas, se llegó al fin de la teoría entonces de por qué el DJ se encuentra tan enfurecido en contra de la ex novia de Mariano Martínez, que tiene colaboraciones con Fito Páez, Diego Torres, Thalía, Soledad Pastorutti, Miranda, entre otros, y es que, con sus motivos, habría rechazado la invitación de Maxi Trusso de participar en su disco.