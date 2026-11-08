La elección de las ciudades que integran el recorrido de León XIV no es casual. Buenos Aires concentra la dimensión institucional y diplomática de la visita. Allí se desarrollarán los encuentros con las autoridades nacionales, las celebraciones multitudinarias y las reuniones con distintos sectores de la sociedad.

Córdoba representa una escala federal y pastoral. La provincia tiene una tradición religiosa y cultural significativa y permitirá que la visita se extienda más allá de la capital. La misa en la Escuela de Aviación Militar y el encuentro con el clero local serán momentos centrales de esa etapa.

Luján, en cambio, constituye el escenario de la religiosidad popular. La Basílica de Nuestra Señora de Luján es uno de los principales centros de peregrinación de la Argentina y un símbolo de la identidad católica nacional. La celebración del miércoles 11 tendrá una dimensión que conecta al pontífice con una tradición que atraviesa generaciones.

La presencia de León XIV en esos tres lugares permitirá observar distintas formas de relación entre la Iglesia y la sociedad. Desde la institucionalidad del Estado hasta la vida de las comunidades, desde el mundo del trabajo hasta la devoción popular, la agenda buscará expresar una Iglesia que pretende estar presente en distintos ámbitos de la vida argentina.

La visita también tendrá una dimensión territorial. La llegada de miles de personas a los lugares de celebración implicará movimientos de transporte, alojamiento y circulación. Las autoridades deberán garantizar la seguridad y la organización de los eventos, pero también facilitar la participación de quienes viajen desde otras provincias.

El recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján será, además, una oportunidad para que el país muestre su capacidad de organización. La coordinación entre las distintas jurisdicciones, la planificación de los traslados y la atención de los visitantes serán parte de un dispositivo que tendrá repercusiones más allá de la comunidad religiosa.

Fuentes oficiales y eclesiásticas estiman una movilización federal superior a los siete millones de personas. El itinerario busca combinar la relevancia institucional, el carácter federal del país y la devoción mariana tradicional.

Palermo: la primera cita masiva

El corazón geográfico y político del viaje arrancará formalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras su arribo este domingo y una primera jornada de marcado perfil institucional en la Casa Rosada y el Palacio Libertad, el Pontífice encabezará la primera misa multitudinaria de su visita mañana a las 11.30 horas.

• El escenario: El predio neurálgico montado en torno al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas Sarmiento y del Libertador en Palermo, se transformará en un gigantesco templo a cielo abierto.

• Misa televisada y masiva: Contará con la presencia de autoridades nacionales encabezadas por el Poder Ejecutivo y congregará a delegaciones parroquiales de la región metropolitana y el Conurbano.

• El hito juvenil: En ese mismo predio palermitano, el martes 10 a las 20.15 horas, el Pontífice liderará la vigilia especial “¡Ánimo, levántate!”, concebida como el gran punto de encuentro con la juventud de todo el país.

Córdoba: la impronta federal en el corazón mediterráneo

Con la intención de descentralizar las actividades y abrazar al interior argentino, León XIV abordará un vuelo el martes 10 de noviembre rumbo a Córdoba. El arribo al aeropuerto Ambrosio Taravella marcará el comienzo del tramo provincial del itinerario.

• El predio de la misa: A las 10 horas, el Santo Padre presidirá la celebración eucarística en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), sobre la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

• Convocatoria regional: Se proyecta la concurrencia de más de 800 mil fieles provenientes de las provincias del centro, Cuyo y el Norte Grande argentino. El predio fue sectorizado y equipado con pantallas gigantes para facilitar el seguimiento de la ceremonia.

• Agenda pastoral: Tras la liturgia abierta, León XIV se trasladará por la tarde a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para mantener un encuentro reservado con el clero, seminaristas y la vida consagrada.

Luján: la misa de clausura a los pies de la Patrona nacional

El tramo final de la visita apostólica tendrá su broche de oro en el mayor centro de peregrinación de la fe mariana del país. El miércoles 11 de noviembre a las 10 horas, el Papa celebrará la misa de clausura antes de su partida hacia la República del Perú.

• El altar patrio: La gran explanada y la plaza frontal de la Basílica de Nuestra Señora de Luján actuarán como marco de una liturgia concebida con un profundo tono de unidad nacional y plegaria por la paz.

• Vigilia y fe popular: Durante la noche previa, contingentes de peregrinos pernoctarán en los alrededores del santuario para asegurar su ubicación en la plaza y sus arterias de acceso.

• Despedida oficial: Tras la misa en Luján, el Pontífice se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se realizará la ceremonia final de despedida a las 13.30 horas antes del despegue oficial programado para las 14.