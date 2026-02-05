El gualeguaychuense reconocido por maquillar a grandes figuras del espectáculo compartió este jueves en sus historias un video en el que la actriz More Bianchi, quien interpreta a Margarita en la serie de Cris Morena, muestra el make up que le hizo el artista previo a un show.

Gervasio Larrivey escribió junto a la publicación : “Un año de esta locura llamada Margarita”. Desde 2025, el artista se sumó al equipo de Cris Morena para maquillar a los actores, bailarines y cantantes que salen a escena en los espectáculos en vivo que brinda la serie.

“Me puse eufórico por el desafío que genera este tipo de espectáculos en un espacio tan enorme, donde se tiene que utilizar maquillaje teatral pero que además pueda ser registrado perfecto por la definición de las cámaras para ser mostrado en las pantallas gigantes que suelen utilizarse. El Carnaval del País fue una gran escuela para mí, porque los maquillajes deben verse bien en vivo, en foto, en cámara y en el circuito que también es monumental. La diferencia en este nuevo desafío está en adaptar las estéticas a las nuevas tecnologías. Así que estoy muy feliz y motivado trabajando para que todo salga perfecto”, expresó a Ahora ElDía el año pasado.

Por otro lado, el maquillador habló sobre la participación de la modelo Anabel Sánchez en la Fashion Week de Nueva York el 15 de febrero.

“Cuando ella explota y se viraliza en ese primer casting, salgo intuitivamente a bancarla en Twitter y eso hace que Fabián Medina Flores me convoque para su primera producción de fotos. Entonces, hice su primera producción de fotos, su primera tapa, su primer desfile. O sea, estuve sin querer en esos inicios. Y cada vez que me reencuentro con ella celebramos su carrera, que es un canto a la perseverancia. En un contexto tan complejo a nivel social, económico y demás, que una chica que viene de orígenes muy humildes pueda demostrar que con trabajo, con perseverancia, con constancia, con insistencia y con resiliencia pueda cumplir su sueño, es muy movilizador y muy motivador para mucha gente. Entonces, ser parte de su crecimiento y que ella me haya dicho, te quiero llamar para contarte algo, jamás me esperé que me contara que iba a ser parte del Fashion Week de Nueva York. Fue una locura y qué bueno y qué bien que le dé porque se lo merece. De verdad que emociona mucho e inspira mucho”, resaltó.