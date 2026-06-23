Con el paso de las horas continúan apareciendo nuevos elementos sobre el episodio protagonizado por el conductor de una pala frontal que, bajo los efectos del alcohol, recorrió distintas calles de Concordia provocando choques, daños materiales y dejando al menos una persona lesionada.

Entre las imágenes aportada por vecinos del lugar a Diario Río Uruguay, se destaca una grabación captada por una cámara de seguridad, donde se observa cómo un motociclista logró evitar por centímetros ser alcanzado por la maquinaria vial, en una maniobra que pudo haber terminado en una tragedia.

La escena ocurrió durante el trayecto que realizó la pala frontal por la zona noroeste de la ciudad. En el video puede verse cómo el motociclista advierte la trayectoria irregular de la máquina y consigue apartarse justo a tiempo, evitando quedar debajo de su estructura.

Una máquina diseñada para cargar materiales



La maquinaria involucrada no era una retroexcavadora sino una pala frontal, un vehículo pesado utilizado habitualmente para mover materiales y cargarlos en camiones en obras de construcción, canteras y emprendimientos viales.

Por sus dimensiones y peso, este tipo de equipos no está diseñado para circular por calles urbanas, por lo que las maniobras realizadas por el conductor generaron momentos de extrema peligrosidad para automovilistas, motociclistas y peatones.

Las imágenes de la cámara de seguridad reflejan justamente una de las situaciones de mayor riesgo registradas durante el recorrido.

Fuente: Diario Río Uruguay