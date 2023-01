El próximo martes, desde las 20, se pondrá en marcha el torneo preparación del torneo de la Afag en donde hará su presentación el equipo “Toto” Irigoyen quien, a través de dirigencia, participó de las primeras reuniones de la Liga Amateur.

La zona 1 quedó conformada por Argentinos, “Totó” Irigoyen, Obrero, Sarmiento, Cave, Regatas y Primero de Mayo; mientras que a la 2 la integran Deportivo Molinari, Curita Gaucho, Defensores del Sur, Atenas, Unión, San Lorenzo y Sargento Cabral.



Programa de partidos

Martes

20.00 Argentinos vs “Totó” Irigoyen

21.15 Obrero vs Sarmiento

22.30 Cave vs Regatas

Libre: Primero de Mayo

Jueves

20.00 Deportivo Molinari vs Curita Gaucho

21.15 Defensores del Sur vs Atenas

22.30 Unión vs San Lorenzo

Libre: Sargento Cabral