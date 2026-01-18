LA SESSIÓN SERÁ EL PRÓXIMO MARTES
La Cámara de Diputados tratará en comisión el proyecto que prorroga la emergencia en obras públicas en Entre Ríos
El miércoles pasado la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó -con modificaciones técnicas- el proyecto que establece la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales. El cambio radica en el artículo 1º, que quedó redactado de la siguiente manera: “Reestablécese la vigencia de la Ley Nº11.138 y su prórroga a partir del 1º de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026”.
La iniciativa –aprobada previamente en Diputados- disponía lo siguiente: “Prorrógase la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, por el plazo de un (1) año, contado a partir del vencimiento de esta última, en los mismos términos, alcances y condiciones allí establecidos”.
Teniendo en cuenta este cambio, el proyecto volvió a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento. A tal fin, la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento se reunirá este martes 20 de enero a las 16 horas.
Durante el tratamiento del proyecto en el Senado, el senador Rubén Dal Molín fue el encargado de leer el nuevo texto y seguidamente el senador justicialista Martín Oliva adelantó su acompañamiento a la iniciativa. Luego la senadora Claudia Silva (PJ) manifestó su rechazo al proyecto: “Las leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales e imprevisibles, pero acá van dos años de gobierno y Frigerio ha tenido dos veces esta ley de emergencia y ahora nos la pide nuevamente”.
Por su parte, Víctor Sanzberro (PJ) también expresó su rechazo al proyecto: “Creo que esta emergencia es evitable. Se puede hacer obra pública discutiendo las prioridades, debatiendo el presupuesto, con qué estrategias vamos a financiar las obras. Esta es la alternativa”.