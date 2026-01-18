El miércoles pasado la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó -con modificaciones técnicas- el proyecto que establece la prórroga de la emergencia en obras públicas y viales. El cambio radica en el artículo 1º, que quedó redactado de la siguiente manera: “Reestablécese la vigencia de la Ley Nº11.138 y su prórroga a partir del 1º de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026”.

La iniciativa –aprobada previamente en Diputados- disponía lo siguiente: “Prorrógase la vigencia de la Ley Nº 11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, por el plazo de un (1) año, contado a partir del vencimiento de esta última, en los mismos términos, alcances y condiciones allí establecidos”.

Teniendo en cuenta este cambio, el proyecto volvió a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento. A tal fin, la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento se reunirá este martes 20 de enero a las 16 horas.

Durante el tratamiento del proyecto en el Senado, el senador Rubén Dal Molín fue el encargado de leer el nuevo texto y seguidamente el senador justicialista Martín Oliva adelantó su acompañamiento a la iniciativa. Luego la senadora Claudia Silva (PJ) manifestó su rechazo al proyecto: “Las leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales e imprevisibles, pero acá van dos años de gobierno y Frigerio ha tenido dos veces esta ley de emergencia y ahora nos la pide nuevamente”.

Por su parte, Víctor Sanzberro (PJ) también expresó su rechazo al proyecto: “Creo que esta emergencia es evitable. Se puede hacer obra pública discutiendo las prioridades, debatiendo el presupuesto, con qué estrategias vamos a financiar las obras. Esta es la alternativa”.