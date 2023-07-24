Según relevamientos de las protectoras locales, en Gualeguaychú hay aproximadamente más de 100 carros y, con el objetivo de generar una alternativa a la problemática se convocó a la profesional en la materia Juliana Darrigo.

Al respecto, la experta en Derecho Animal, manifestó en Ahora Cero Radio que “hay dos sujetos muy vulnerables en la situación, uno es el caballo y el otro es el carrero”.

“La figura del carro es la injusticia que te pasa por delante, el caballo maltratado por la sobre carga, por no estar alimentados lo suficiente y, después la vulnerabilidad de los chicos que van arriba de los carros”, destacó Darrigo.

Según la Presidenta del Instituto de Derecho Animal de Paraná, este tipo de problemáticas es típica de las grandes ciudades y Gualeguaychú no es ajena.

“La mejor solución es la sustitución del caballo por un carro o las bici carros. Además, el estado debería proveerles de un oficio a los carreros y darles las herramientas para hacerlo. Esto se puede hacer con un estado presente, y con alguna alternativa, no estoy a favor de la prohibición sin una solución. Esta discusión la tendríamos que haber tenido ayer, urge que salga una normativa que prohíba pero que a su vez se le dé un medio o una herramienta al sujeto que tiene el caballo”, concluyó.

Es importante mencionar que la proteccionistas locales invitaron a presenciar la charla a todos los pre candidatos a concejales por la ciudad.