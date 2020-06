El médico que atendió a Gustavo Guillén reveló la causa de su muerte

“El paciente ingresó por la guardia el 25 de mayo, y fue directamente a terapia intensiva. Ya había tenido una intervención en este sanatorio, el 8 de mayo, para hacerle una biopsia de próstata. En la guardia estaba muy deshidratado, muy adelgazado, en mal estado general. No estaba orinando y los días previos sufrió hematuria, es decir, perdía sangre por la uretra”, aseguró en una videollamada con el ciclo Confrontados.

Durante la charla con la conductora Marina Calabró y sus panelistas, el médico indicó que “no es normal este deterioro en una persona joven”. Y detalló que los estudios determinaron que tenía “una insuficiencia renal, falla hepática, con trastorno en la coagulación”. Luego, agregó: “Es una patología grave la que tuvo, una sepsis con falla multiorgánica. Buscamos un foco infeccioso, hicimos cultivos de sangre y orina, empezamos a hidratarlo”.

Además, Muniagorri afirmó que Guillén se murió sin saber que padecía cáncer de próstata: "Estuvo siempre consciente hasta la última cirugía, de la que salió con respirador. Nunca se enteró de su diagnóstico porque los resultados de la biopsia estuvieron el miércoles y lo operaron el jueves”.

Unos días antes, Luciana Abelenda, ex pareja del actor que lo acompañó durante la internación, había confirmado esta noticia en una charla telefónica con Los ángeles de la mañana: "Fue un desenlace muy repentino, nadie conocía el resultado de la biopsia que confirmó el cáncer. Del resultado nos enteramos hace muy poquitos días cuando él ya estaba internado... A partir de ahí el desenlace fue muy rápido. Él no supo el resultado, no llegó a saberlo”.

Guillén 2

Antes de su muerte, Gustavo tuvo que someterse a un hisopado para descartar que tuviera COVID-19. En unos audios que compartió el periodista Tomás Dente en Nosotros a la mañana, por El Trece, se puede escuchar la palabra del actor cuando, en medio de su internación, le confirmaba a una amiga íntima que se había realizado el test del coronavirus que le dio un resultado negativo.

“Estoy mejor. Te comento que ayer vino el médico a última hora y me hizo un chequeo completo. Y resulta que tengo una faringitis y eso es lo que me estaba levantando la fiebre. Ahora, como el caso es sospechoso de COVID-19, hoy me tuve que hacer un hisopado. Así que tengo que esperar tres o cuatro días para el resultado. Y rezar que dé negativo, que es lo más probable, porque yo no estuve en contacto con nadie como para haberme contagiado el bicho este de ninguna manera”, relataba el artista.

A lo largo de su carrera, Gustavo participó en muchísimas ficciones televisivas, entre las que se destacan Perla Negra, Dulce Ana, Ricos y famosos, Muñeca brava, Chiquititas, La niñera, Floricienta, Solamente vos, Somos familia, entre otros. Sus últimos trabajos en la pantalla chica fueron Quiero vivir a tu lado y Un gallo para Esculapio.

En los últimos años, también se dedicó a la música y lideraba la banda Fuera de Peligro. En 2018 y 2019 condujo los ciclos radiales Todo un clásico y Dos tipos audaces en una emisora de la ciudad de La Plata. Era papá de dos hijos: Valentino (16), de un primer matrimonio, y Pedro (3), el pequeño fruto de su relación con Luciana Abelenda.