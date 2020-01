El mejor amigo de Pampita contó la reacción de la top cuando critican a Benjamín Vicuña

Gabriel Oliveri no solo es panelista de Pampita Online sino también uno de los amigos más cercanos de Pampita. Entrevistado por Ulises Jaitt en El show del espectáculo por AM 1300, el director de marketing y comunicación del hotel Four Seasons contó detalles de la vida de la top con Roberto García Moritán… pero también habló de Benjamín Vicuña.