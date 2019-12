El mejor XI del fútbol mundial masculino de la década

Esta década se definió por un renacimiento del fútbol elegante basado en la posesión.

Y es por eso que el mejor XI de la década se compone de las siguientes estrellas del fútbol:

Portero: Manuel Neuer

Conocido por su estilo de juego atlético, Neuer se ha establecido como uno de los grandes de todos los tiempos como portero. El alemán puede detener los tiros como ningún otro. Neuer ha ayudado al Bayern en cada uno de los últimos siete títulos de la Bundesliga, y también ganó la Copa del Mundo en 2014.

Lateral Derecho: Dani Alves

Alves es uno de los futbolistas más condecorados de todos los tiempos, con 40 títulos en su palmarés ganados en el transcurso de sus casi 20 años de carrera, el joven de 36 años es uno de los futbolistas más destacados de la década. Comenzando a principios de la década de 2000, Alves ha redefinido el papel de un respaldo completo al ser tan mortal en la ofensiva como en la defensa.

Central: Sergio Ramos

Ramos es uno de los mejores del mundo no solo por su destreza defensiva sino también por su capacidad de dominar el balón. Ha desarrollado el hábito de marcar grandes goles para el Real Madrid, anotando tantos cruciales en las finales de la Liga de Campeones en el 2014 y el 2016. También comenzó en el centro de la escuadra ganadora de la Eurocopa de España.

Central: Giorgio Chiellini

Chiellini es quizás uno de los mejores defensores uno a uno de todos los tiempos, Giorgio Chiellini es conocido por su fuerza y tenacidad. Ha capitaneado a la Juventus y al equipo nacional italiano, lo que lo ha llevado al éxito a lo largo de sus 19 años de carrera. A pesar de perderse algunos partidos por lesiones, el italiano ha ganado ocho títulos consecutivos de la Serie A.

Lateral Izquierdo: Marcelo

Al igual que su compañero de equipo nacional brasileño, Dani Alves, Marcelo es un jugador de ataque. Pero mientras el juego de Alves está marcado por el ritmo, Marcelo destaca por sus habilidades superiores de dribbling. Comenzó en el Real Madrid en el 2009, obteniendo seis apariciones en el FIFPro World11 en la última década.

Centrocampista: Sergio Busquets

El ex manager de España, Vicente del Bosque, dijo: "Miras el partido, no ves a Busquets. Miras a Busquets, ves todo el juego”. Busquets no es un anotador de goles o un proveedor de asistencias, pero cumple una función vital para cerrar la brecha entre la defensa y el mediocampo. Busquets destaca por ser un excelente pasador, y ese es el punto de partida del devastador ataque del Barcelona.

Central: Andrés Iniesta

Entre los jugadores más completos de todos los tiempos tenemos a Andrés Iniesta. Iniesta ha jugado en todas partes en el centro del campo en su larga carrera. Sus mejores años fueron con el compañero de equipo del Barcelona Xavi, donde Iniesta creó innumerables oportunidades para Lionel Messi. Formó parte de cada FIFPro World11 desde el 2010 al 2017 y ha ganado nueve títulos de La Liga.

Centrocampista central: Luka Modric

Modric se ha establecido como uno de los mejores centrocampistas del mundo en la última década. Sus pies rápidos y su habilidad para pasar se destacan, pero también demostró ser un goleador oportuno. Si bien ha ganado un Balón de Oro y cuatro títulos de la Liga de Campeones, quizás su mayor logro fue llevar a Croacia a la final de la Copa del Mundo en 2018.

Extremo derecho: Lionel Messi

Lionel Messi ha ganado el Balón de Oro 6 veces, y gracias a él, el Barcelona FC, es el equipo más ganador de los últimos 10 años.

Messi comenzó su dominio a los 22 años, donde ganó su primer Balón de Oro. Ha ganado seis desde entonces y se estableció como el mejor jugador de la década. Con más de 700 goles en su carrera, y 34 títulos en su haber, a los 32 años a Messi todavía le quedan algunos años más para seguir batiendo récords.

Delantero: Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović es uno de los mejores jugadores de la última década. En el 2011, dominó en el AC Milan, antes de mudarse al Paris Saint Germain, donde solo necesitó tres temporadas para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos, estableciéndose como uno de los más destacados futbolistas de todos los tiempos.

Extremo izquierdo: Cristiano Ronaldo

Si bien Messi es el mejor talento futbolístico de todos los tiempos, Ronaldo es el mejor atleta físico a la hora patear el balón. Comenzando como mediocampista derecho, Ronaldo se movió más arriba en el campo en la última década, convirtiéndose en uno de los goleadores más prolíficos de la historia. Sus cinco premios Ballon d'Or, cuatro títulos de la Liga de Campeones y más de 700 goles en su carrera ayudan a afirmar que es uno de los mejores.