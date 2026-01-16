Juan Fernando Alfaro hizo anoche su debut con la camiseta de Olimpia de Paraguay, en la derrota por penales frente a Colo-Colo, en uno de los tantos amistosos que se disputan en Uruguay por el torneo de pretemporada Serio Río de la Plata.

El volante central, de 26 años, fue titular con el dorsal N º20 y jugó 74 minutos hasta ser reemplazado. El Rey de Copas paraguayo empató 0-0 con su par chileno y luego cayó por 4 a 3 en los tiros desde los 12 pasos.

Puede interesarte

El próximo domingo, Juanfer Alfaro y Olimpia viajarán a San Nicolás para medirse -nada más y nada menos que- contra Boca Juniors, en lo que será el último partido antes del comienzo de la competencia oficial en el futbol paraguayo y también en el certamen argentino.