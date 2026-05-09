La Investigación Penal Preparatoria de esta causa que se inició en la madrugada del sábado 25 de abril, tras conocerse el ingreso al Hospital Centenario de un adolescente de 17 años, con tres heridas de bala en su cuerpo y una fractura de tibia a consecuencia de uno de esos disparos, está encaminada y casi por completarse.

Los dos jóvenes de 23 y 24 años que se entregaron el miércoles 29 de abril en Fiscalía, permanecen con prisión preventiva en la Jefatura Departamental, en principio hasta fines de mayo, y según pudo saber Ahora ElDía, esta semana prestaron declaración.

Ambos señalaron que esa noche se encontraban alcoholizados y aunque reconocieron que fueron parte del altercado con el menor a la salida del boliche, sólo recuerdan hasta que se lo cruzaron en Concordia y Avellaneda. Tras ello, y siguiendo con sus dichos, no recuerdan nada más.

Esa noche todo comenzó fuera del boliche ubicado frente al Corsódromo de Gualeguaychú, pero el segundo episodio se originó en la esquina de Concordia y Avellaneda, pero tras ello las partes se dispersaron y minutos después se volvieron a cruzar en 10 de Junio y Quijano, donde el adolescente fue atacado a tiros.

El menor recibió tres disparos en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un Hospital Centenario, donde fue intervenido quirúrgicamente. Presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de tibia, aunque quedó fuera de peligro.

En la escena del ataque, la Policía secuestró ocho vainas servidas calibre .380, lo que significa que dispararon más de tres tiros. Posteriormente se realizaron múltiples allanamientos en distintos puntos de la ciudad y en uno de ellos, en la zona norte, se secuestró el vehículo en el que se habrían trasladado, pero a los presuntos involucrados nunca se los pudo ubicar hasta que en la mañana del miércoles siguiente se entregaron en Fiscalía.

Respecto al menor, permaneció durante todo este tiempo alojado en el Hospital y el viernes fue dado de alta, luego de que finalmente pudieran extraer los proyectiles de su cuerpo. Declaró vía telefónica con el Delegado Judicial y esta semana que comienza será analizada esa declaración por el fiscal Gutiérrez para ya cerrar la investigación y requerir la audiencia de elevación.

Ambos están imputados del delito de lesiones graves, agravadas por abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego.