El mensaje de apoyo de Florencia Peña a Estanislao Fernández tras las burlas

Hasta el hijo del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, se burló de Estanislao por su pasión por el cosplay (un movimiento en el que los cosplayers usan disfraces que representan un personaje específico). Y Amalia Granata también apuntó fuerte contra él.

El joven, que además es drag queen y, cuando lo desea, se "monta" como chica, comenzó a recibir un aluvión de burlas y comentarios ofensivos a través de Twitter. Muy angustiado, compartió algunos: "4 mensajes en 10 minutos. Para nada chicos, nadie me violenta, soy naturalmente violento y por eso me quejo cuando me insultan”, lanzó.

Ante los agravios que Estanislao comenzó a recibir a través de sus redes sociales, Florencia Peña se solidarizó con él y le demostró públicamente su apoyo. "Aplaudo tu libertad y tus hermosas cerradas de ojetes", le dedicó Flor junto al emoji de corazón verde y al que simula hacer la "V" de la victoria.

Sorprendido por el gesto de la actriz, el joven le respondió en el mismo tono y, siempre divertido, pidió que llamaran a una ambulancia... ¡por si le daba algo!

"Morí, de verdad, llamen al 911. Te amo, Flor", cerró.