Este lunes el Tribunal Oral 1 condenó a ocho años de prisión a Gloria Martínez Galeano por el asesinato de Juan Domingo Estévez, el hermano del ex futbolista, Maximiliano “Chanchi” Estévez. El hecho ocurrió en el 2021 y la causa fue caratulada por “homicidio simple”.

El ex jugador de Racing se volvió a despedir de su hermano y compartió un sentido texto en su cuenta personal de Instagram: “Ahora si Estas en Paz hermanito! Te Quiero Recordar así Riéndonos, Nuestra Infancia, La Familia. Quiero Pensar Que estas en Paz y con Los Viejos en algún lugar! Que injusta La vida aveces no! Te Quiero!! Descansa Hermano fue un Viaje Agitado! Ya nos vamos a volver a ver! Gracias Luciana sus hijos mis hermanos a toda la familia mi familia por el apoyo y a todos los que brindaron sus condolencias de Corazón muchas gracias! Pedir Justicia no te va a traer De Vuelta, Ojalá Que Nadie pase por lo Mismo!”.

El hermano de Estévez fue asesinado en el 2021 tras recibir dos puñaladas en el pecho por parte de una mujer en Parque Patricios. El hecho fue sorpresivo y repentino, ya que según testigos la relación entre ambos fue solamente de “amigos” pero nunca tuvieron una relación amorosa.

En ese entonces, la víctima tenía 42 años y la atacante 32. El hecho quedó grabado por algunos presentes del lugar, quienes afirmaron que si bien la víctima intentó defenderse, su muerte fue muy rápida debido a las lesiones que sufrió en el pecho.

Si bien tanto los presentes como los allegados a ellos afirmaron que podían llegar a ser “amigos de consumo”, el fiscal de la causa Horacio Azzolin reveló que considera que la atacante tenía consciencia del delito y del acto criminal que estaba llevando a cabo.

“Que una persona sea impulsiva, consuma estupefacientes y que tenga un trastorno no es incompatible con que en ese momento haya podido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Lo que vemos en el video permite inferir a la fiscalía que la imputada pudo dirigir sus acciones”, expresó Azzolin durante el juicio.