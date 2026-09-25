Gualeguaychú es sede de la 19.ª edición del Congreso de Escritores del Mercosur, que reúne durante dos jornadas a escritores, poetas y narradores de distintas provincias argentinas y países de la región. La apertura oficial se realizó este jueves 24 de septiembre en las instalaciones del Club Recreo Argentino.

Del acto participaron el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; la presidenta del Congreso, Zulma Nicolini; escritores, expositores y representantes vinculados a la actividad cultural.

“Estamos muy felices, cumpliendo los 19 años ininterrumpidos de este Congreso del Mercosur, donde no es tan fácil poder mantenerse durante tanto tiempo”, expresó Luis Castillo. Además, destacó la presencia de escritores de diferentes puntos del país y países vecinos, muchos de los cuales participan regularmente del encuentro, mientras cada año se suman nuevos autores.

El funcionario también resaltó la continuidad de la propuesta de cara a su 20.º aniversario y reconoció el trabajo sostenido de Nicolini en la organización. Asimismo, agradeció al Club Recreo Argentino por acompañar y brindar sus instalaciones para el desarrollo del Congreso.

Durante la apertura también tomó la palabra María Eugenia Faué, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria de los escritores y dar continuidad a las nuevas generaciones. “Celebro la memoria de nuestros escritores y la continuidad de las nuevas generaciones. Agradezco a quienes hacen posible este Congreso y los invito a reencontrarnos el año próximo”, expresó.

Por su parte, Nicolini señaló que alcanzar la 19.ª edición representa “todo un logro” y valoró el acompañamiento recibido a lo largo de los años. “Cuando empezamos no sabíamos qué iba a pasar y, sin embargo, esto es la fuerza a pulmón, como todo lo que hacen los escritores”, sostuvo.

La presidenta del Congreso explicó que en esta edición participan representantes de cinco provincias argentinas y escritores provenientes de otros países de la región. Al sintetizar el propósito central del encuentro, afirmó que el objetivo es “unirnos a través de la palabra escrita”.

También dejó un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones: “Que sigan soñando, que la inteligencia artificial no les va a dar los sueños. Los sueños nacen en el corazón y se anidan en el cerebro”.

La primera jornada incluyó presentaciones de libros, poesía, narrativa, ponencias, una visita al Rincón de los Poetas y la Mesa del Humor. Las actividades continúan este viernes 25 de septiembre con talleres literarios, exposiciones, poesía, presentaciones de libros y la Mesa del Terror, antes del cierre de esta nueva edición del Congreso.