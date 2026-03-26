Poco más de una semana pasó desde que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, desatando un escándalo en la escena popstar que aún no encuentra resolución. Versiones cruzadas, especulaciones y el silencio absoluto de las protagonistas dominaron los días posteriores, profundizando el quiebre en la relación entre las referentes del género.

Tras varios días de incertidumbre, fue Emilia quien decidió romper el silencio y compartir un comunicado en sus redes sociales, buscando poner palabras a la situación y aclarar su postura frente a la polémica. A los pocos minutos del mensaje que dejó la cantante de “No_se_ve.mp3″, Becerra compartió un video en sus redes sociales que dejó en claro su postura ante la situación.

En este video, la cantante de “Automático” apostó a un look urbano y de tendencia: lleva un buzo ajustado que simula la estructura de un corpiño con corset, combinado con un pantalón ancho camuflado adornado con detalles de brillos y una gorra a tono, que completa la paleta elegida.

Con este outfit, la cantante se sumó al trend de la nueva canción que lanzará en los próximos días, mostrando que su foco está puesto en la música y su carrera. El gesto marca distancia del escándalo reciente, dejando en claro que las polémicas no ocupan sus prioridades en este momento. “Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn”, escribió en el pie de foto del video.

Tini le dio me gusta a la publicación que hizo Becerra tras el descargo de Emilia

Esto no fue todo. Entre los “me gusta” que recibió la publicación de Becerra se destacó el de Tini Stoessel, la otra protagonista de este turbulento momento en la escena pop. Con este sencillo gesto virtual, la actriz de Violetta volvió a dejar en claro su postura: María es su amiga y la persona a la que eligió respaldar en medio del conflicto con Mernes. Así, sin necesidad de declaraciones públicas ni mensajes explícitos, la cantante reafirmó su apoyo a Becerra y sumó un nuevo capítulo de señales en esta historia de alianzas y distanciamientos.

Mernes fue la primera en hablar acerca del tema y lo hizo en sus redes sociales. La cantante expresó su angustia y preocupación por el nivel de odio y violencia que se generó en redes, y pidió que cesen las agresiones y las noticias falsas.

En el comunicado, Emilia escribió: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

Tras una semana de silencio, Emilia posteo un breve comunicado (Instagram)

Sobre las diferencias con sus colegas, aclaró: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Emilia cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores y al público en general: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”.

Más allá del pedido para que los internautas le pusieran fin a sus ataques muchos no tardaron en destacar que tomó la decisión de hablar luego de que sus seguidores pasara de 10,1 millones a 9,9 millones, una baja de más de 200.000 followers en tiempo récord.