El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, rompió el silencio en la previa del duelo del viernes entre Boca y Bayern Múnich, por la segunda fecha del Grupo C, y, si bien no confirmó el equipo titular, envió un mensaje puertas adentro tras las expulsiones sufridas ante Benfica: "Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11".

"El otro día hubo cosas buenas y otras, a mejorar, como cualquier partido. Pero estamos bien. Tuvimos mucha cabeza y eso fue importante. Queremos mantenerlo. Entender cómo se juegan estos partidos es lo más difícil. El otro día lo entendimos", comentó respecto del empate 2-2 contra las Águilas, que tuvo como expulsados a Nicolás Figal, por una dura patada a Florentino Luís, y a Ander Herrera, que le protestó efusivamente, ya cuando estaba en el banco de suplentes por lesión, al árbitro César Ramos.

"Tenemos que empezar con 11 y terminar con 11", reflexionó el técnico. Sobre las cuatro fechas de sanción que le dio FIFA a cada uno, que serán reducidas después de la apelación del club de la Ribera, Russo expresó: "Entiendo lo de Herrera también, porque no le gusta salir. Pero lo de Figal es completamente distinto. Más allá de las sanciones, tenemos que mejorar en esas pequeñas cosas. Creo que cuatro fechas son muchas".

Por otra parte, el entrenador del Xeneize aseguró que aún no terminó de delinear el once titular que saldrá el viernes, a las 22 horas de Argentina, al césped del Hard Rock Stadium de Miami. "La formación no la tengo ni yo. Vamos a esperar hasta mañana a la mañana. En estos torneos, tenés que esperar cómo se levantan. Después de hablar con el médico, tendremos que tomar las decisiones naturales", contó.

Sin embargo, se sabe que baraja la posibilidad de reemplazar al ex-Independiente con Lautaro Di Lollo y a Ander Herrera, con Tomás Belmonte. También existe la chance de que entre Malcom Braida como sustituto de Kevin Zenón, aunque esa cuestión se dirimirá en las próximas horas.

"La expulsión de Figal nos limita un poco y vamos a ver cómo están los chicos nuevos del club. Ayer entrenaron bien y hoy también. Vamos a ver de qué manera los usamos lo mejor posible. Entre la noche y mañana a la mañana, tomaremos decisiones", agregó.

Por último, Russo hizo un breve análisis sobre las fortalezas de Bayern Múnich, que viene de vapulear por 10-0 al humilde Auckland City neozelandés. "Los laterales tenemos que cubrirlos muy bien. No es un rival fácil, tiene mucho volumen de juego e intenta siempre. Son buenos en la pelota parada, tienen diversidad de forma. Hay que tratar de estar lo mejor posible", apuntó, y concluyó: "Es muy difícil decir si son invencibles. Es un equipo importante, pero que también deja espacios. Esto es fútbol y tenemos distintas formas de verlo. Hay que intentar competir".

Más frases de Russo en la previa de Boca vs. Bayern Múnich

Sobre la hinchada de Boca: "Es algo muy fuerte que tiene la gente de Boca. Lo lleva a cabo como algo natural y normal. Forma parte de todo esto y siempre digo que ellos tienen mucho que ver. Habrá que hacer un buen partido a la altura".

Sobre cómo está Herrera tras la lesión: "El tema es que esté bien. Son cosas que pasan, porque había entrenado muy bien. Hay que hablar mucho con ellos y nada más".

Sobre el esquema vs. Bayern: "Más allá del esquema, el tema es cómo nos paramos. Se reduce el plantel y eso dificulta el armado. Hay chicos que vienen y están listos para jugar, pero hay que ver cómo están. Yo me tomo todo el tiempo. Me vivo equivocando y aprendo, gracias a Dios".

Sobre los equipos sudamericanos: "El fútbol sudamericano compitió siempre. Estamos en la búsqueda. El resto del mundo nos respeta por muchísimas cosas, por el pasado... saben que jugar con equipos de Sudamérica de este nivel es complicado. Nosotros competimos a diario en el torneo local".

(TyC Sports Online)