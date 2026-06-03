Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, quienes llegaron ayer a la ciudad estadounidense donde el seleccionado nacional hará base y debutará en el Mundial, vivieron una experiencia inolvidable: ingresaron al hotel de la delegación campeona del mundo y dialogaron durante más de una hora con Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y Claudio “Chiqui” Tapia.

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Tras el encuentro, el presidente de la AFA destacó la travesía de los gualeguaychuenses -que recorrieron 17 países y más de 17.000 kilómetros en 290 días- y expresó su “admiración total”, resaltando la “locura y pasión que siente el hincha argentino”.