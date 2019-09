El mensaje del Indio Solari a Diego Maradona

La presentación a estadio lleno, la cantidad de camisetas vendidas y las innumerables solicitudes para asociarse al club que llegan de lugares insospechados son algunos argumentos que pueden explicar el fenómeno Maradona en la ciudad de las diagonales.

Hasta el Indio Solari se sumó a la fiebre del Diez, al enviar un sentido mensaje dedicado a los hinchas platenses y la leyenda del deporte mundial. "Para los amigos triperos y para desearle lo mejor al Diego. Que venga, porque es lo mejor que puede hacer por los triperos", comenzó con su audio el popular músico de rock.

"Es uno de los dos equipos platenses a los cuales he ido a ver. Le tengo mucho cariño porque fui de chico a ver partidos a la cancha. No venía a ver a Boca, a pesar de ser hincha de Boca, pero iba a ver al Tripero que es como Boca en La Plata", argumentó el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Además, el artista advirtió que la llegada de Maradona a Gimnasia se dio en el momento ideal, dado que el club "tiene su identidad. Uno siente que es el más popular con la hinchada de Gimnasia".

El flamante entrenador tendrá su debut en el primer equipo el próximo domingo a las 11 de la mañana, cuando el Lobo reciba en el Bosque a Racing. Luego tendrá que ir a Córdoba para enfrentar a Talleres y después se medirá con River en condición de local. Un espectáculo que es esperado por todos los fanáticos del fútbol.