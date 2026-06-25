El intendente Mauricio Davico se encuentra participando de “Muni World" en Tel Aviv, Israel. Fue invitado por la Embajada del país para participar de esta jornada internacional junto a otros intendentes del mundo.

Desde allí, Davico envió un mensaje para los gualeguaychuenses en el que aseguró que “todos los días nos estamos capacitando”.

A través de un video que subió a sus redes sociales, el intendente manifestó que “para nosotros es muy importante haber sido invitados por el Gobierno de Israel para participar en algo muy importante, donde conocimos empresas de tecnología de vanguardia como la israelí, de sistemas de alerta temprana, inteligencia artificial y todo lo que está relacionado al catastro. De Gualeguaychú al mundo. Estamos todos los días capacitándonos y poniendo a Gualeguaychú en el plano internacional".

En el texto que acompaña a la publicación, el intendente escribió: “Junto a intendentes de Latinoamérica y del mundo, estamos compartiendo experiencias y conociendo nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los gobiernos locales. Participamos de conferencias, encuentros con desarrolladores tecnológicos y mantuvimos una reunión con Gideon Sa'ar, Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Muni World 2026 es una ventana al mundo para mostrar el potencial de Gualeguaychú, generar vínculos y seguir buscando herramientas, conocimientos e inversiones que impulsen su desarrollo”.



La Conferencia Muniworld es un espacio de alto nivel impulsado por la Federación de Autoridades Locales de Israel que convoca a intendentes, alcaldes y referentes de gobiernos locales de todo el mundo, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, promover la cooperación internacional y fortalecer redes de trabajo entre ciudades. Bajo el lema de este año, "Forjando alianzas exitosas”, el encuentro abordará estrategias de desarrollo local, innovación en políticas públicas, seguridad urbana, tecnología aplicada a la gestión municipal y cooperación internacional entre gobiernos locales.

Mientras el intendente está en Israel hasta el 26 de junio, el Ejecutivo municipal está a cargo del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde. De acuerdo a la información oficial, los gastos del viaje son enteramente financiados por la Embajada de Israel.