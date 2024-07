En diálogo con Ahora ElDía, el Padre Gregorio “Goyo” Nadal compartió sus sensaciones en torno a su nueva etapa como párroco de la Basílica Inmaculada Concepción del Uruguay y dirigió un mensaje de agradecimiento y cariño a toda la comunidad de Gualeguaychú.



Las palabras del Padre "Goyo":



“El año pasado, el 9 de julio del 2023, el Obispo me nombró Administrador Parroquial de la Parroquia Basílica Inmaculada Concepción Uruguay, por el fallecimiento del Padre Oscar Menescardi, y me tocó entonces volver a mi ciudad de origen, a la parroquia donde yo incluso viví y mamé mi fe inicial, y con mucha alegría, con mucho entusiasmo, asumí ese desafío de conducir una parroquia en medio del dolor de la comunidad por la muerte del anterior párroco.



Fue un doble desafío: volver a mi ciudad de origen, esta ciudad que me vio crecer y me despidió en el año 2002, cuando ingresé al seminario diocesano, a formarme, y entonces el primer desafío fue volver primero a Concepción del Uruguay, haciendo el duelo de dejar mi ciudad adoptiva de corazón, que es Gualeguaychú, en la cual viví 22 hermosos años. Entonces el desafío fue ese, acompañar una comunidad dolida y una comunidad en duelo, pero también una comunidad conocida. Y luego de transitar todo el año pasado y este año, el martes pasado, el Obispo me pidió que me haga cargo como párroco, como pastor titular de esta comunidad, que implica ahora la estabilidad. Eso es el párroco, la estabilidad en este oficio, en este encargo, en el pastoreo de esta hermosa comunidad.



Así que el próximo domingo 28, a las 20 horas, Monseñor Zordán me pondrá en función, como se dice, o mejor dicho: públicamente haremos la misa y rezaremos, y se me va a dar este nuevo encargo de la Iglesia, de cuidar esta comunidad de Uruguay. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, unas palabras a mi ciudad de corazón, Gualeguaychú, a la cual voy todas las semanas a descansar y a estar en familia, con mi familia del corazón.



Mi gratitud a las comunidades por las cuales transité esos 22 años de Gualeguaychú, que también forjaron y marcaron fuertemente mis sacerdoces, mi espiritualidad. Gratitud para con todos. Y como les dije cuando me despedí en su momento de Gualeguaychú: Gualeguaychú es y será siempre esa comunidad y esa ciudad que me ha salvado, que llevo en el corazón y que también me ha adoptado desde el cariño. Agradezco a toda la gente el cariño que me prodigan hasta el día de hoy, cuando nos reencontramos todos los lunes con las personas ahí.



Así que gratitud, y como les dije en los momentos de pandemia, que sentí fuertemente el cariño de todos ustedes cuando estuve internado y en todo mi proceso post-covid, les agradezco de corazón sus oraciones y yo rezo también por ustedes. En los mensajes que mandé todos los días hasta este año, siempre terminaba diciéndoles ‘rezo por ustedes, recen por mí’. Así que nuevamente se los vuelvo a decir en este tiempo: que recen por mí, que yo rezo por ustedes. Y lo más importante de todo es que seguimos juntos. La fe nos hermana y nos une siempre. Así que un abrazo grande y sepan eso, que siguen contando conmigo y también con mi oración diaria por todos ustedes”.