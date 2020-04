En ese sentido, el veterano Saúl Pérez pidió que se respete la cuarentena obligatoria.

Pérez hizo un descargo en las redes sociales que se volvió viral.

"Le pido a la gente que se quede adentro porque no hay mejor trinchera que la casa. Cuando yo estaba en Malvinas le dije a mi papá, a través de una carta, que cuando regresara quería que me hiciera un asado, que era la comida que más extrañaba. Una vez que volví, lo preparó para esta misma fecha durante 37 años, pero este no podrá ser posible porque lo quiero cuidar", comenzó.

En medio de la crisis sanitaria que se vive alrededor del mundo, Pérez recordó: "En el año 1982 pasé 74 días en un pozo que se llenaba de agua, con temperaturas que oscilaban entre los 0 a 12 grados bajo cero, de día caían bombas y de noche, los barcos piratas nos cagaban a cañonazos y después a los tiros, ¿y a vos te jode quedarte en tu casa?".