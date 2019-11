El mensaje de Maradona para los hinchas de Gimnasia de La Plata

"Si se queda Pellegrino, me quedo", fue la frase que lanzó el Diego Armando Maradona el 10 de noviembre pasado antes de la victoria ante Aldosivi, su último partido. Como eso no sucedió, este lunes visiblemente afligido, el entrenador le anunciaba a sus jugadores que no continuaría al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el mensaje que Maradona decidió publicar en su cuenta de Instagram queda en claro el agradeciento hacia todo el equipo, los hinchas y en especial a quien fuera el responsable de que volviera a entrenar a un equipo otra vez.