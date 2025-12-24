El expresidente Mauricio Macri aprovechó el cierre de año para hacer público su balance y enviar un mensaje al Gobierno nacional, aunque sin hacer mención directa al presidente Javier Milei.

A través de su cuenta de Instagram, señaló: “Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente”.

El mensaje fue direccionado a La Libertad Avanza que logró imponerse en las elecciones del 26 de octubre, pero ante el primer desafío legislativo vio empañados sus deseos de hacer pasar el capítulo XI que fue incluido a último momento.

Asimismo, el titular del PRO aseguró: “En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”.

El video publicado incluye imágenes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

También del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y de los flamantes diputados Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi; la legisladora porteña Silvia Lospennato y la referente María Eugenia Vidal.

Sin embargo, no hay retratos de Cristian Ritondo y Diego Santilli, de mejor vínculo con la Casa Rosada.

Puede interesarte

“Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”, añadió además.

Por su parte, completó: “Por eso seguimos. Porque nuestro compromiso no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer. Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.

“Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”, subrayó, y concluyó: “Lo que viene nos entusiasma. Sigamos cambiando la Argentina, juntos”.

Fuente: Noticias Argentinas.