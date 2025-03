El empresario y ex dirigente de Boca Juniors Augusto Digiovanni lanzó una dura crítica contra Juan Román Riquelme a través de un video publicado en redes sociales, que rápidamente se viralizó.

Desde el Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata, el empresario expresó su descontento con la actual conducción del club y llamó a los socios a manifestarse.

"La de anoche fue una falta más de respeto de las tantas que venimos sufriendo los hinchas de Boca", comenzó afirmando Digiovanni en el video grabado bien temprano por la mañana en el Balneario 12 de Mar del Plata. Sin medias tintas, calificó a Riquelme de "nene caprichoso, ególatra, soberbio, autoritario y rencoroso".

Además, cuestionó su rol en la toma de decisiones futbolísticas: "Inútil, ¿para qué jugás a ser el técnico? ¿Para qué jugás a traer refuerzos? No ves que no te da, que no sabés, que había que formarse. Mirá cómo estamos todos ahora, estamos hechos mierda, por tu culpa", sentenció con dureza.

El viernes a romper la #bombonera

Basta de la falta de respeto al socio

— Augusto (@Augusto_ok) February 26, 2025

El empresario también puso el foco en las finanzas del club y el impacto sobre los socios: "Al socio de Boca le pregunto: hasta cuándo vamos a seguir soportándolo, que nos aumente la cuota por encima de la inflación, abonos un 200 por ciento más caros o el filtro más grande de la historia, 16 partidos para poder entrar a la cancha. ¿Por qué vamos a seguir naturalizando que el hermano y el otro hermano tengan un sueldo como empleados de Boca?".

Digiovanni, quien ya había sido noticia en diciembre por defender la costa atlántica argentina frente a quienes preferían vacacionar en Brasil, volvió a generar revuelo con su mensaje. Su llamado a la acción no tardó en repercutir entre los hinchas: "Al socio de Boca le pido que el viernes vaya a la cancha y se exprese libremente, nadie le va a hacer nada, que no tenga miedo. Hay que romper -de gente- la cancha el viernes, hay que putear a más no poder, hay que hacerle sentir que el club es nuestro, que el club es de los socios".

El video, inicialmente subido a la red social X (antes Twitter), también se expandió rápidamente en otras plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, generando todo tipo de reacciones entre los hinchas y socios del club.