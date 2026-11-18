El Mercado Munilla recibirá una nueva edición del Mercado de Libros, una propuesta cultural que reunirá a lectores, librerías, bibliotecas y escritores en un espacio dedicado a la circulación de obras literarias y al intercambio entre quienes comparten el interés por la lectura.

La actividad se realizará el domingo 22 de noviembre, a partir de las 18 h, con entrada libre y gratuita. Durante el encuentro habrá mesas y puestos con ejemplares de diferentes géneros y épocas, disponibles para la compra, venta y canje, además de actividades destinadas a públicos de distintas edades.

La propuesta, organizada por el Mercado Munilla, contará con la participación de Rayuela Libros, Libros Mario, la Biblioteca Popular del Complejo Cultural Instituto Magnasco, la Biblioteca Popular Sarmiento, la Biblioteca Popular Francisco Hernández López Jordán, el escritor Jonathan Fernández y El grupo de jóvenes de "Interact", pertenecientes a Rotary Gualeguaychu Oeste.

Uno de los momentos del encuentro estará a cargo del grupo Abuelas Cuenta Cuentos, integrado por Norali Arias, Estela María Gatti, Marina Luján, Ana María Gómez y María Rosa Obispo, quienes compartirán narraciones literarias con el público.

El grupo desarrolla actividades de lectura en escuelas, hospitales, bibliotecas y centros comunitarios, recuperando la tradición de los abuelos como transmisores de historias. A través de estas experiencias, busca acercar la literatura a distintas generaciones y favorecer el encuentro entre niños, jóvenes y personas mayores.

Además, se habilitará un escenario abierto para quienes deseen compartir la lectura de textos propios o de otros autores, brindando un espacio de participación tanto a escritores como a aficionados a la literatura.

Esta nueva edición se vincula con la reciente inauguración de “Libros de mi ciudad”, un espacio permanente dentro del Mercado Munilla que reúne obras de autores locales, publicaciones de editoriales independientes, juegos didácticos y ejemplares de diversos géneros literarios. La iniciativa permite acercar las producciones de Gualeguaychú a nuevos lectores y ampliar los espacios de difusión de la literatura local.

Quienes deseen participar podrán acercarse a recorrer los puestos, adquirir nuevos títulos o llevar sus propios libros para venderlos o intercambiarlos. La propuesta está abierta a toda la comunidad y busca favorecer la circulación de ejemplares y el acceso a distintas expresiones literarias.