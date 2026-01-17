Tras 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron este mediodía en Asunción el acuerdo de asociación birregional, considerado uno de los más relevantes del mundo. El pacto abarca cerca del 25% del PBI global y un mercado de más de 700 millones de habitantes, con impacto directo en el comercio, la política y la cooperación entre ambos bloques.

La ceremonia se realizó en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay y contó con la presencia de los jefes de Estado del Mercosur —con excepción del brasileño Lula da Silva— y de las máximas autoridades europeas. Por los países sudamericanos asistieron Javier Milei, Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), anfitrión y presidente pro tempore del bloque. En representación de la UE estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, António Costa.

La firma formal del acuerdo fue realizada por los cancilleres del Mercosur y por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, una modalidad definida por Paraguay debido a los procedimientos institucionales de la UE. Lula da Silva se excusó de participar y mantuvo un encuentro paralelo en Brasil con autoridades europeas, en medio de las tensiones políticas con Milei.

En su discurso, el presidente argentino calificó al tratado como “el logro más importante de la historia del Mercosur” y remarcó que su gobierno impulsará una agenda de mayor apertura comercial. Afirmó que Argentina continuará negociando acuerdos con otros países y bloques, como Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes Unidos, y cuestionó a sectores europeos por intentar introducir salvaguardas que, según dijo, desnaturalizan lo pactado. Milei adelantó además que enviará el acuerdo al Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero para su pronta aprobación.

Desde la Cancillería argentina señalaron que, una vez vigente, el Gobierno deberá adaptar reglamentos técnicos, normas de origen y procedimientos de evaluación para cumplir con lo acordado. En un comunicado oficial, destacaron que el tratado “abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur”, permitirá diversificar exportaciones y sumar nuevos productos y servicios al comercio bilateral.

El acuerdo prevé la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, la reducción de barreras no arancelarias y la convergencia regulatoria en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios. Para el Mercosur, representa un acceso preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, con beneficios clave para el sector agroindustrial, la energía y la minería. Para la UE, fortalece su presencia en Sudamérica y diversifica proveedores estratégicos.

Según estimaciones oficiales, las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer un 76% en los primeros cinco años y más del 120% en un plazo de diez años, con fuerte dinamismo en energía, litio, cobre e hidrocarburos. Actualmente, el intercambio comercial entre ambos bloques supera los 111.000 millones de euros anuales.

Pese a su alcance histórico, el tratado enfrenta desafíos: sectores sensibles en ambas regiones, exigencias ambientales europeas y la necesidad de ratificación parlamentaria. En Europa persisten resistencias de algunos países, mientras que en el Mercosur cada Estado deberá aprobarlo individualmente. Como alternativa, se evalúa un acuerdo interino que permita aplicar de inmediato el capítulo comercial, sujeto a avales legislativos.

En el plano geopolítico, el acuerdo busca reordenar alianzas en un contexto global inestable. Para la Unión Europea, implica reducir su dependencia de Asia y reforzar su presencia en Sudamérica, mientras que para el Mercosur abre la posibilidad de diversificar socios comerciales y ganar mayor peso en el comercio internacional, en un proceso que exigirá consensos políticos y capacidad de adaptación interna.

Con información de Infobae