Como cada año, un grupo de vecinos del barrio Los Troperos organiza una colecta para celebrar el Día del Niño con una gran fiesta comunitaria en la Plazoleta Los Troperos. El evento está previsto para el sábado 30 de agosto, de 14 a 18 horas, y convocan a toda la comunidad a colaborar.

El objetivo es reunir donaciones que permitan decorar el espacio, preparar bolsitas con golosinas y entregar juguetes a los niños y niñas del barrio. También se busca crear un ambiente festivo, con música y actividades recreativas.

Entre los elementos solicitados se encuentran:

-Golosinas (caramelos, chupetines, alfajores, turrones)

-Bebidas para preparar (jugo, leche, azúcar, Zucoa)

-Bolsas transparentes para embalar golosinas y juguetes

-Globos y friselina para decoración

-Juguetes en buen estado

Para coordinar donaciones o participar activamente en el evento, se puede contactar al teléfono 3446-15581120 o acercarse a Los Troperos 1080.

Los organizadores también invitan a bandas locales, artistas o voluntarios que quieran sumarse a la jornada aportando música o ayudando en la organización.

"Como todos los años, queremos darle vida a nuestra plazoleta y llevar alegría a los gurises del barrio. Con la ayuda de la gente de buen corazón, podemos lograrlo", expresaron desde la organización.