Este jueves comenzó el tercer paro docente en 20 días y los puentes de negociación entre el Gobierno Provincial y los gremios parecen estar cortados. Sin diálogo, AGMER decretó cinco días de paro, mientras que AMET y SADOP anunciaron dos. Por su parte, desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo respondieron con el pedido de conciliación obligatoria.

En este contexto, el empresario del transporte urbano local Ricardo Delcausse se refirió al conflicto actual y reclamó que actualmente, sin los subsidios de Nación, no le alcanza lo recaudado para mantener viable la empresa haciendo frente a los sueldos de los trabajadores.

“Esto viene cada vez deteriorándose más. Estamos cada vez peor. Y por decirte en este caso, el gremio lo que no entiende es que este paro de hoy y el paro de mañana no son solamente perjudiciales para la empresa, sino que es perjudicial para los propios empleados. Porque ahora yo tengo que ir al banco a pedir un descubierto para pagar los saldos”, reclamó el empresario.

Según su visión, para que el transporte urbano en Gualeguaychú sea rentable, el valor del boleto en la ciudad tendría que ser de 1.300 pesos: “Tendría que costar 1.300 pesos. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Un paquete de cigarrillos vale 2.500 pesos. Una lata de cerveza vale 1800 pesos. O sea que un pasaje de colectivo valga 1.300 pesos no es descabellado. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a que justamente cuando había subsidios el boleto podía ser barato, pero eso pasaba porque lo que no pagabas te lo cubrían los subsidios. Pero ahora no hay más subsidios, se fueron los subsidios”, sostuvo.

Según la información y el convenio que las empresas tienen con el Municipio, la próxima revisión del boleto de colectivo urbano en la ciudad se va a reajustar el mes que viene, a principio de septiembre. En este sentido, Delcausse afirmó que estima que el valor se irá de los 774 pesos que actualmente cuesta a alrededor de los 900 pesos.

“Se va a ir cerca de los 900 pesos, pero estamos muy lejos de los 1.300 o 1.400 pesos que debería costar. Venimos corriendo desde atrás y estamos trabajando a pérdidas, quemando todos los ahorros Estamos comprando cubiertas recapadas porque una cubierta nueva delantera está 450 mil pesos”, sostuvo.