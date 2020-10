El mes que viene vuelven las carreras en el Hipódromo de Gualeguaychú

Gualeguaychú cuenta con uno de los hipódromos más importantes del país por sus instalaciones. El Jockey Club genera 24 puestos de trabajo en forma directa.

Armando Viera, directivo de la entidad, tómo con mucha alegría la habilitación por parte del gobierno provincial, que se dio luego de una serie de pedidos y movilizaciones de trabajadores del turf para que se restaure la actividad.

Mucha gente vive del turf

"Gualeguaychú cuenta con un parque caballar que pese a la pandemia no bajó, y tiene en la actualidad unos 300 ejemplares", detalló Viera, que explicó que "cada caballo requiere 5 personas en forma directa e indirecta para ser atendido, lo que nos lleva a 1500 empleos que dependen de la suerte del turf”.

hipodromo 2

Contó que el tattersall del hipódromo tiene alrededor de 200 caballos, "cifra que nos lleva a afirmar que tenemos todo completo”.

En los meses que lleva la pandemia, la gente ligada a la actividad "atravesó por momentos dificíles”. Señaló que “desde el Jockey Club, durante los meses en que no hubo carreras, se realizaron descuentos del 40% en el uso de las canchas y boxes”.

Al respecto de la habilitación del turf en Entre Ríos, adelantó que "el mes que viene tendremos carreras en Gualeguaychú”, y añadió que “seguramente se llevaran a cabo sin la presencia de público”.

hipodromo

Por otra parte, recordó que el mes pasado se abrieron las carreras en Buenos Aires, pudiendo la gente que tiene stud en la ciudad viajar a los hipódromos capitalinos. Un viaje para competir en Buenos Aires demanda un gasto de unos 10.000 pesos, ahora ese dinero iría a “una caja”, y se sumaría todo lo que se recaude para el ganador de la carrera que se haga en la ciudad. "En el caso de que se junten 8 caballos para una carrera, contaríamos con una bolsa de 80.000 pesos”, ejemplificó.

Acerca de las apuestas, explicó que “muchas se realizan en forma telefónica, además de las que se efectúan en la sede (Rivadavia y Seguí) y debajo de la tribuna del hipódromo donde funciona una agencia, cumpliéndose con todos los protocolos sanitarios”.

LA ACTUALIDAD DEL JOCKEY CLUB

Viera destacó que “por fortuna pudimos mantener un predio que es muy grande, y contamos con la ayuda del gobierno que nos abona el ATP de los 24 empleados que trabajan en las oficinas y en el hipódromo”.

Entre sueldos y aportes, todos los meses pagan "alrededor de un millón de pesos”.

Sobre las arcas del Jockey, señaló que atraviesan “una etapa de recuperación, y si bien no estamos del todo bien, vamos saliendo con las recaudación de las carreras foráneas (Palermo, San Isidro y La Plata) que se reestablecieron".

Contó que "no pagamos la luz durante cinco meses porque no contábamos con ingresos, ahora achicamos esa deuda en un 50%", y agregó que "tampoco se aportó a la Afip en esos meses, pero poco a poco estamos tratando de normalizar la situación con la ayuda del gobierno que no nos cobra intereses”.

LA REALIDAD DE LOS CUIDADORES

Los cuidadores Christian Doello y Enrique Pérez también mostraron su felicidad por la vuelta de la actividad. “Es una muy buena noticia para todos los que trabajamos en el turf y para la institución misma, esperando que se normalice todo y poder volver a correr como en tiempos normales”, destacaron.

Doello agradeció "el apoyo de los patrones para solventar una situación para nada fácil”, y Pérez señaló que “sin ingresos cada día que pasaba se hacía más difícil mantener una estructura armada para competir”.

Por otra parte, señaló que el hipódromo "es un lugar en donde se puede respetar el distanciamiento social, teniendo en cuenta los espacios existentes al aire libre con dos tribunas”.

Aumento de los costos

Los cuidadores coincidieron en que “subieron en forma considerable la avena y alfalfa, costando un fardo de alfalfa 450 pesos y una bolsa de avena de 35 kilos se está pagando 900 pesos”. Destacaron que la bolsa mencionada no llega a una semana “teniendo en cuenta que un ejemplar consume 7 kilos por día”.

Según manifestaron, también aumentó el precio de la viruta, el herraje y todo lo referido a medicamentos veterinarios.