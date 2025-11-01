Un usuario de TikTok subió un video donde se puede ver a un joven con similares características físicas que el presidente de la Nación, Javier Milei y, los comentarios se dispararon.

En tiempos donde cualquier gesto cotidiano puede volverse viral, Diego Barreto, un trabajador rural de Gualeguay, se convirtió en protagonista inesperado de TikTok por su increíble parecido con el presidente Javier Milei.

Los videos de Barreto, que en redes está como @mileiii.gualeyo040, tienen miles de reproducciones y los comentarios no paran de multiplicarse.

Según algunas personas que se expresaron, el parecido del joven entrerriano con el presidente, Javier Milei, es tal que podría ser el “doble” de Javier Milei”.

El “Milei chacarero”

En sus videos se lo ve cocinando, tomando mate en la camioneta o mostrando tareas rurales, siempre con una sonrisa que, según los usuarios, es “idéntica a la de Milei”.

Puede interesarte

“Se ríe igual”, “hasta el peinado es el mismo”, “Javier Miguel”, “que pida un ADN urgente”, son algunos de los mensajes más repetidos entre las risas y el asombro. Otros dicen "la agricultura avanza" o "hola a todos, yo soy el peón".

El joven, del que solo se sabe que vive en Gualeguay, recibió una avalancha de comentarios que mezclan humor y política: “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos”; “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”; “Es el doble de riesgo”, escribieron algunos usuarios entre los miles de comentarios que circulan en las redes.

“Se ríe igual que Milei”

Otros usuarios se concentraron en los gestos y expresiones del protagonista, escribiendo frases como “Se ríe igual que Milei” y hasta el peinado es igual.

El video no solo muestra al joven cocinando, sino también una serie de imágenes donde se lo ve tomando mate en una camioneta y posando con una bebida en la mano, lo que refuerza su perfil cotidiano y espontáneo.

Lo cierto es que el clip se convirtió en uno de los más comentados de la semana en TikTok Argentina, confirmando cómo el humor político sigue encontrando terreno fértil en las redes.

En tiempos donde cada detalle se vuelve meme, este “doble de Milei” logró lo impensado: “quitarle” protagonismo, aunque sea por unos segundos, al mismísimo presidente.