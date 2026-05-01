El Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, denunciará al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal.

Lo que motivará el accionar judicial fueron los detalles que dio Tailhade sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de denunciar viajes al exterior.

En el recinto, durante las pregutnas que formularon diputados opositores tras el informe de gestión que brindó Adorni, Taihade sostuvo que la esposa del jefe de Gabinete utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.

Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, Angeletti viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

“Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir (a la Justicia) a demostrar todo lo que dije”, aseguró Tailhade en una entrevista posterior.

Fuente: NA