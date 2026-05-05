El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el diputado del kirchnerismo Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. La causa está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La presentación está firmada por el Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.

Noticia en desarrollo...

Fuente: NA