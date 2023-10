Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) exigieron los aumentos correspondientes para los sueldos de los últimos tres meses del 2023. En este sentido, solicitaron para el mes de octubre 452.480,00; noviembre $ 506.778,00 y diciembre $567.592,00.

Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) expresó la imposibilidad de responder a esta demanda y señalaron la desigualdad imperante en la entrega de subsidios entre el AMBA y el interior del país.

Es por esto que tanto los gremialistas como los empleadores esperan que durante la jornada de este miércoles las negociaciones lleguen a buen puerto.

En comunicación con Ahora Cero Radio, Marcelo Lizchet, presidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros de Entre Ríos (ATAPER) e integrante de FATAP expresó que “están las exceptivas de buscar alguna alternativa que sea justa para los trabajadores y a la que podamos hacer frente nosotros. La forma más directa es acortar las diferencias de subsidios entre el AMBA y el interior. Las expectativas son de ver que dice el Ministro para posteriormente tener audiencias con la UTA en Buenos Aires o contestar al ajuste de paritarias”.

En este sentido, explicó: “A principio de año se pactó una suma que rondaba el 60% de lo que venían cobrando, en el mes de julio volvió a abrir la paritaria y hasta el momento no hemos podido dar ningún tipo de contestación sobre el monto que pide el gremio, estamos hablando de un aumento importante de un 40% más”.

“Nosotros tenemos las tarifas que es parte de nuestros ingresos que se complementa con el subsidio, acá se está a la espera de la elecciones, en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba que ya tuvieron su proceso eleccionario y llevaron las tarifas por encima de los $200”, puntualizó.

En tanto, sobre lo demandado por UTA, Lizchet señaló que “es algo casi lógico hacer una aumento, vos vas a comprar cualquier cosa e impacta la inflación, es justo el reclamo de los trabajadores pero nosotros no tenemos respuestas porque el ingreso por tarifas ronda el 26%, el resto es todo subsidio para que la tarifa no sea tan alta, sino tendríamos que estar hablando de una tarifa de 500 pesos”.

Finalmente, el presidente de ATAPER manifestó que dentro de la Federación pueden ver el abanico de situaciones que se producen a lo largo del país y que han observado que “provincias han logrado solventar con mayores ingresos para que no impacte en la gente, pero cada vez las provincias tienen su cuello de botella, todos estamos a la expectativa de qué pasa con las elecciones, nosotros no debemos meternos en temas políticos, pero lo que tenemos a la vista es el envío de un presupuesto nacional al Congreso donde realmente no se contempla el ajuste que ha tenido la inflación y solo contempla un 13% mayor para el año que viene”.

“Las paritarias tienen que tener un piso de realidad, porque si no después volvemos a los problemas que cuando hay que pagar los sueldos no está el dinero y ahí aparece el problema para la gente, porque de ultima se le paga el sueldo, pero perder un día de trabajo a la gente le cuesta muchísimo, entonces la solución tiene que venir de ambos lados, se va a tener que buscar un equilibrio entre el salario de los trabajadores, con el salario de quien sube al colectivo. Si desaparece el subsidio estamos hablando de una tarifa que a nivel internacional sería de 1.25 dólares. Estamos en una ebullición que muy pocos creemos saber la solución, lo que tiene que haber es un acuerdo político que contemple el ingreso del usuario para que pueda seguir viajando en colectivo”, concluyó.