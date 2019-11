El Ministerio Público Fiscal solicitó nueva fecha para el juicio suspendido a Urribarri

En sus fundamentos, el MPF considera que en tanto la prolongación de los plazos sin que la misma se encuentre fijada, alentará probablemente la existencia de nuevos conflictos de agenda y, casi con seguridad, nuevas solicitudes de reprogramación, pudiéndose ver afectada, de esa manera, el derecho de algunos de imputados a la realización del juicio en tiempo oportuno.

En la nota de solicitud el Ministerio recordó que “luego de aquella primera suspensión decidida el 25 de julio de 2019, se fijó nueva audiencia el día 21 de octubre, pero no fue sino hasta el 6 de noviembre de 2019, que los Sres. Defensores solicitaron la suspensión del debate oral y público, pese a que los motivos no fueron sobrevinientes . Más allá de estas cuestiones, que ya generaron las consecuencias buscadas, lo cierto es que se vislumbra como indispensable que la fijación por esa Oficina de la fecha de debate no quede latente -como se sugiere en la resolución del Tribunal-, a que cierre de la etapa de recepción de pruebas en la causa Federal”.