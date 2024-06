El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció penalmente a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por “instigación a cometer delitos”.

Ambas denuncias, que tramitan en expedientes distintos, están consignadas a título personal por Cúneo Libarona y no invocan al Ministerio que conduce. Fueron realizadas presuntamente a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano.

La denuncia contra Pazos quedó registrada con el número 2129/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, el cuestionado candidato del gobierno a ocupar una de las dos vacantes de la Corte Suprema. En esa denuncia intervendrá el fiscal Ramiro González. Pazos trabaja actualmente en las radios Mega y Radio 10 y en los canales de TV Telefé y C5N.

En tanto, la denuncia contra Villarruel, por el mismo delito, quedó registrada con el número 2106/2024 y recayó en el juzgado federal número dos, a cargo de Sebastián Ramos. En ese expediente, el fiscal será Eduardo Taiano.

Villarruel trabaja actualmente en las radios 10 y El Destape y en el canal de noticias C5N.

Darío Villarruel: "Estoy sorprendido"

En declaraciones a AM750, Villarruel dijo: "Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político".

"Jamás tuve una sola denuncia por calumnias en mi carrera. Estoy sorprendido”, afirmó el periodista especializado en temas judiciales.

La denuncia contra Villarruel, que trabaja en el mismo medio que destapó el acopio de más de 5 toneladas de alimentos por parte de Capital Humano (El Destape), ocurrió después de que dijera que, tal como dijo Milei, la gente "no iba a morirse de hambre sin hacer nada". En cambio, dijo que iban a ir a buscar los alimentos a donde fuera, sea en los galpones gubernamentales o los "supermercados".

"¿Sabés lo que va a hacer la gente para no morirse de hambre? Va a ir a Tucumán, va a ir a Villa Martelli. Ojalá que lo organicen rápido, ojalá que lo organicen los políticos, un gobernador, un intendente, un diputado o un senador. Ojo, porque el Presidente no está cumpliendo con la manda de Estado de generar bienestar para la población, pero la comida está ahí alcance de la mano", sostuvo Villarruel en su editorial en El Destape Mundo AM 1070.

"Por ahora el Estado la tiene escondida, pero ¿sabe qué? los supermercados la tienen a simple vista (...) Le pregunto a usted qué es más fácil para la gente que tiene hambre: ¿ir a buscar la comida a los supermercados o ir a buscar la comida que tiene secuestrada el Estado de Javier Milei?", agregó.

Nancy Pazos: "Yo no soy el enemigo"

En su editorial en Radio 10, Nancy Pazos se refirió a la denuncia penal en su contra. "Yo no soy el enemigo, Javier Milei", dijo.

"Si hay algo que nunca fui en esta profesión es tibia. Cuando estoy convencida de algo lo digo. Me he equivocado mil veces pero la buena leche que tengo para señalar cosas que ha hecho este Gobierno en seis meses, ustedes mismos pueden dar fe. Porque más de una vez ustedes, mis oyentes, me critican por tibia", comenzó diciendo Pazos este mediodía.

"Yo no soy el enemigo, Javier Milei. Se lo digo a usted señor Presidente. Yo no soy el enemigo, señor ministro de Justicia, que acaba de perder el tiempo presentándose ante un juzgado federal para demandarme a mi. Y la verdad no quiero ser protagonista de la noticia. Esta todo el mundo conmocionado porque Cúneo Libarona tuvo tiempo para demandar a dos periodistas (de Radio 10), en dos causas distintas. Estoy intentando rever qué diablos dije que les incomodó. Me siento intimidada", señaló.

Si bien la periodista dijo que no tuvo tiempo de leer la denuncia presentada esta mañana, estimó que podría ser por una serie de declaraciones que hizo luego de que la Justicia obligara al Gobierno nacional a repartir los alimentos almacenados, en medio de la crisis de los comedores y merenderos populares y del viaje de Milei a Estados Unidos, donde dijo ante universitarios que los que "se mueren de hambre" deberían arreglarse por su cuenta.

"(Milei) Explicó que no tenía por qué resolver las 'externalidades negativas del consumo'. La externalidad negativa son 'los que no consumen, es decir, los pobres, los que no venden ni compran'. Si el Presidente dice 'que se arreglen ellos', los que 'se van a morir de hambre', yo dije 'la verdad, esta gente tiene un montón de alimentos en galpones que compramos entre todos algo parecido a decir si van a buscar los alimentos yo los aplaudo'. Esto fue una construcción intelectual sobre lo que dijo Milei. Que el problema del hambre no era un problema de él", dijo Pazos en su editorial.

Por último, la analista política destacó el momento de la denuncia, que cae en medio de la distribución de los alimentos que fue cuestionada en sus formas por parte de organizaciones sociales. "Si esto es una manera del Gobierno para esquivar otros temas no quiero prestarme a esto. Si con esto quieren intimidarme a mi o a otros periodistas, lamentablemente tengo que decir que lo logran", puntualizó.

"Yo no quiero ser una heroína ni la protagonista de la información, yo solo quiero hacer mi laburo. Presidente, que su ministro de Justicia me lleve a mi a tribunales, es coartar mi libertad de opinión. Me están enjuiciando por opinar y es un absurdo. No me gusta estar en esta situación. Me da miedo. Lo de Cúneo Libarona es amedrentamiento. Coartan la libertad de expresión", cerró.

Con información de agencia NA