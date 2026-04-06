El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este domingo que la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “no afecta en nada” a la economía y sostuvo que el verdadero factor de tensión sigue siendo la volatilidad política.

“Lo de Adorni no afecta en nada ni al riesgo país ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política”, afirmó el funcionario en una entrevista televisiva, donde también defendió al vocero presidencial y opinó sobre el escenario político y económico.

En ese sentido, Caputo sostuvo que mientras exista la posibilidad de un regreso del kirchnerismo, el mercado mantendrá una cuota de cautela. “Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno”, lanzó, y más adelante agregó que, aunque considera que la probabilidad de un regreso es “cero”, el temor persiste en algunos sectores.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que su mirada personal no siempre coincide con la lógica del mercado, pero remarcó que debe atender a esa percepción. “Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado”, señaló.

Qué dijo Caputo sobre la inflación y la actividad

Durante la entrevista, el ministro también defendió la marcha de la economía y cuestionó la idea de que el país atraviese una estanflación. “No hay estanflación”, afirmó, al tiempo que acusó a parte del periodismo de instalar una imagen de recesión que, según sostuvo, no se corresponde con los datos.

“Estamos en récord de producto bruto y actividad económica”, dijo Caputo, y agregó que el consumo privado se encuentra en “nivel pico histórico”.

No obstante, reconoció que la inflación todavía no está completamente controlada y advirtió que en marzo podría ubicarse por encima de lo esperado. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, admitió.

También aseguró que el Gobierno no intervendrá sobre el precio del petróleo pese al impacto que pueda tener el conflicto en Oriente Medio. “Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje”, subrayó.

Consumo, empleo y créditos para funcionarios

Caputo sostuvo además que se modificó el comportamiento de consumo respecto de años anteriores, al señalar que antes los argentinos “se sacaban los pesos de encima” y que ahora existe una mayor presencia del crédito.

Sobre el empleo, indicó que no evita hablar de los datos cuando no son favorables y reconoció que, si bien el empleo registrado creció, también lo hizo la informalidad.

En otro tramo, defendió la toma de créditos hipotecarios por parte de funcionarios y aseguró que no existe nada ilegal ni inmoral en esa práctica. “Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí”, explicó, y sostuvo que se trata de una herramienta que ayuda a motorizar la economía.

Según afirmó, los empleados públicos representan apenas el 0,2% del total de los créditos y no tienen ninguna ventaja diferencial. “Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones”, planteó.

La defensa a Manuel Adorni y el ataque al periodismo

Caputo también dejó una definición explícita sobre la situación de Adorni. “Yo opino bárbaro de Adorni”, afirmó, y aseguró que debe defenderse en la Justicia y no en los medios.

“Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, insistió el ministro, al tiempo que trazó una comparación con antiguos funcionarios a los que describió como “impolutos” pero corruptos.

Por último, volvió a lanzar críticas contra los medios de comunicación. “Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia” y “el periodismo nos declaró la guerra”, sostuvo.