ESTA TARDE RECIBEN A GREMIOS
El Ministro de Economía y el titular de la Caja de Jubilaciones expusieron en el Senado sobre la reforma previsional
En el marco del tratamiento del proyecto de reforma del sistema previsional, este miércoles la Cámara de Senadores de Entre Ríos recibió a autoridades provinciales y diputados en una instancia de diálogo y análisis orientada a fortalecer la iniciativa.
En esta oportunidad, participaron de las reuniones el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.
Al respecto, Boleas señaló que "fue una reunión muy productiva, donde tuvimos la oportunidad de transmitirles a los senadores cuál es la visión del gobierno y los motivos que han llevado a presentar este proyecto de ley, que creemos que es fundamental para la sanidad de las cuentas públicas de Entre Ríos; y, sobre todo, para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, y que quienes aún no se han jubilado, que puedan hacerlo y cobrar esa jubilación".
A quienes creen que esta reforma va a generar un ajuste, el ministro les aseguró que "están equivocados, porque este proyecto de ley no intenta modificar ningún derecho adquirido por los jubilados actuales; no se les altera la jubilación que tienen hasta el momento. Por el contrario, lo que intenta hacer es fijar los nuevos parámetros de este régimen previsional acorde a la realidad, a la evolución demográfica; y poder garantizar la sustentabilidad de este sistema".
Precisó que en la parte introductoria, se expuso sobre aquellas modificaciones que la nueva ley intenta hacer y cuáles no; y, además, "sobre cuáles serían las otras alternativas a esta reforma, que son las tradicionales, aumento impositivo y demás. Pero queremos en todo momento poner en claro que este es un problema de un millón y medio de entrerrianos, y que no es un problema solamente de los jubilados y potenciales jubilados a la Caja provincial".
Por su parte, Bagnat aportó que este encuentro fue "algo sumamente necesario y positivo; es la instancia clave, porque el sistema jubilatorio se rige por una ley y este es el ámbito en el cual se va a definir esa ley".
Indicó que durante el encuentro "pudimos respaldar y ampliar todo tipo de inquietudes. que tienen que ver con un diagnóstico muy claro de una distorsión estructural muy importante, que ha llevado a una situación grave, pero que consideramos que tiene arreglo y que precisamente estas medidas son las que plantean que el sistema pueda sobrevivir y ser sustentable a futuro".
Luego, aclaró que "estas medidas no buscan un ajuste, ni un achique. Lo que buscan es que el sistema no empeore y que lo ayudemos a que pueda seguir jubilando. Hay 120.000 trabajadores activos en la provincia que van a necesitar la Caja porque en algún momento se van a jubilar. Entonces, se trata de saber con la mayor exactitud, dónde vamos a estar parados dentro de 10 o 20 años, para que sistema pueda seguir honrando con estos jubilados".
Por último, advirtió que "las medidas no son de impacto económico inmediato, son graduales; y están planificadas sobre las altas nuevas. O sea, a ningún jubilado de la provincia se le va a tocar absolutamente nada, ni ningún derecho, ni económicamente nada de lo que figura en el recibo de mayo si la ley saliera en junio o en julio. En eso hay que ser totalmente claro, no alarmar y no angustiar a la gente, porque muchas reformas sí fueron sobre el pasado y este no es el caso". Y concluyó: "Hay una decisión muy firme del gobernador de que absolutamente ninguna medida afecta a los actuales jubilados".