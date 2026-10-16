El Gobierno de Entre Ríos presentó ante la Cámara de Diputados, para su tratamiento -y en paralelo ante la Cámara de Senadores, para su conocimiento-, el proyecto de ley de Presupuesto Provincial para el ejercicio fiscal 2027, fijado en 8,67 billones de pesos. La iniciativa busca consolidar el equilibrio financiero, ratificar las reglas de responsabilidad fiscal y fortalecer la capacidad del Estado para planificar y destinar recursos a áreas prioritarias como obra pública, salud, educación y seguridad.

Durante la presentación, el ministro Boleas remarcó que el proyecto sintetiza "el trabajo que hicimos durante estos años para ordenar la provincia y recuperar capacidad de planificar y de definir prioridades". Asimismo, al repasar el punto de partida de la administración, precisó que "ese orden exigió austeridad, eliminar privilegios, revisar gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reconstruir un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo en lugar de servir a los entrerrianos".

Sustentabilidad y confianza

A modo de ejemplo, mencionó lo actuado en relación con la Caja de Jubilaciones, donde la disciplina fiscal se aplicó para abordar uno de los problemas estructurales más graves recibidos por la gestión. En esa línea, ponderó la reforma impulsada durante este año "después de décadas en que los gobiernos patearon el problema hacia adelante", y precisó que, si bien la administración actual no verá el impacto económico directo para evitar modificaciones en los haberes de los jubilados actuales, la medida frenará el ritmo de crecimiento del déficit y garantizará la sustentabilidad de la Caja a futuro.

En relación con el financiamiento externo y la confianza del mercado, el funcionario enfatizó que la administración responsable y el cumplimiento sostenido de las obligaciones permitieron a Entre Ríos volver a acceder al crédito internacional. "En febrero, en un contexto especialmente adverso, solo cuatro provincias argentinas pudieron acceder a financiamiento internacional. Entre Ríos fue una de ellas: concretamos una emisión por 300 millones de dólares, que nos permitió hacer más previsible y sustentable el esquema de pagos para poder planificar mejor el uso de los recursos y que la deuda no vuelva a condicionar las decisiones de la provincia". Asimismo, aclaró que la operación se llevó a cabo "sin incrementar la deuda neta de la provincia, dado que los fondos obtenidos fueron destinados a cancelar pasivos heredados y a financiar un fondo de reserva para cubrir vencimientos futuros".

Cambio de prioridades

Respecto de la orientación de los fondos y la disciplina financiera, el titular de la cartera económica sostuvo que "para nosotros, el equilibrio nunca fue un fin en sí mismo. Como dice siempre el Gobernador, administramos mejor para poder hacer más y para que cada peso vaya donde tiene que ir". En ese sentido, explicó que la composición del gasto muestra un cambio de prioridades: mientras el presupuesto total crece casi un 24 por ciento (23,8 por ciento) y el gasto corriente aumenta menos del 20 por ciento (19,6 por ciento), la inversión de capital se incrementa más de un 77 por ciento (77,3 por ciento), creciendo más de tres veces por encima del presupuesto general. Con esta reestructuración, las partidas asignadas a educación, salud, desarrollo humano, seguridad, infraestructura vial y fomento productivo pasan de representar el 53,3 por ciento al 57,3 por ciento del presupuesto total.

En el desglose por rubros, las rutas y los caminos concentrarán más de la mitad de la inversión de capital, con una suba del 78,8 por ciento en relación con 2026. A su vez, la inversión de capital en educación y cultura aumenta un 82 por ciento; en salud y seguridad se incrementa más del doble; en vivienda y urbanización asciende un 83 por ciento, y en saneamiento ambiental, un 90 por ciento. Para incentivar la actividad económica, los recursos orientados a producción, empleo e innovación crecerán un 56,4 por ciento, acompañados por exenciones y beneficios tributarios estimados en más de 333 mil millones de pesos para reducir la carga fiscal sobre el sector privado.

En este sentido, Boleas afirmó que "a lo largo de los cuatro años de gestión habremos intervenido en el 100 por ciento de las rutas provinciales primarias y en casi 1.000 de las 1.300 escuelas que tiene la provincia".

En cuanto a las pautas macrofiscales fijadas por la Nación, el proyecto estima un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación del 18 por ciento interanual (21,1 por ciento promedio) y un tipo de cambio de 1.847 pesos por dólar a fin de año. En materia de endeudamiento, el stock de deuda provincial -que al inicio de la gestión representaba el 67 por ciento de los ingresos corrientes- proyecta cerrar 2026 por debajo del 25 por ciento y alcanzar el 23 por ciento en 2027. Mientras tanto, el pago de intereses caerá un 23 por ciento respecto del año previo y representará solo el 1,3 por ciento de los ingresos corrientes. Este desempeño ubica a Entre Ríos entre las tres provincias con mayor transparencia presupuestaria, según Cippec, y con el puntaje máximo (100 sobre 100) otorgado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Finalmente, Boleas afirmó que "todavía falta mucho. Pero también sabemos que una provincia que administra bien sus recursos, cumple sus compromisos y define con claridad sus prioridades es una provincia que tiene muchas más herramientas para desarrollarse".

Acompañaron al ministro durante la conferencia de prensa la secretaria de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Mariela Volpe; el secretario de Asuntos Estratégicos, Joaquín Moro; el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, y la coordinadora del ministerio, Paula Kozak.