Paraná, 21 Jul (APFDigital)





–



1





Roncaglia posteó en su cuenta de Instagram un escrito en el que, en primer lugar, pide “disculpas a la comunidad de Gualeguay, en nombre propio y de toda la Policía de Entre Ríos, por el accionar nefasto de estos dos funcionarios”.



“Con la conducción de la Policíaa estamos poniendo lo mejor para servir a nuestra sociedad entrerriana”, agregó. Luego, puntualizó: “Hechos como éstos nos entristecen y obviamente y nos exigen que se agudicen los controles, sobre todo, por parte de la conducción institucional”.



“A los efectos de los controles, el 15 de enero de este año he presentado un proyecto para modernizar a la Policía y hacerla más dinámica y con esquemas de controles, atendiendo a la dimensión geográfica de nuestra provincia, como por ejemplo, dos nuevas Direcciones Generales, una del Uruguay y otra del Paraná, conducidas por Comisarios Generales, entre otras modificaciones, cuestión que si bien fue tratada por nuestros legisladores, hasta el día de la fecha no se ha producido la mentada modificación funcional de la Policía de Entre Ríos. Estamos a la espera de ello”, reclamó.



Sin embargo, precisó: “Obviamente, este proyecto no nos exime de nuestras responsabilidades actuales en el control de gestión. Por lo tanto, los funcionarios que decidieron delinquir -una acción completamente alejada de la formación otorgada y reñida con la integridad profesional que todo policía debe evidenciar- deberán atenerse a las consecuencias, tal como está ocurriendo”.



“La invitación a los integrantes de la Institución es que sigan trabajando con profesionalismo, ética y siempre del lado de nuestros ciudadanos, y que estos hechos individuales de dos funcionarios no manchen el prestigio institucional y sirvan para tomar conciencia del daño que producen”, concluyó.