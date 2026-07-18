En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Blanzaco confirmó que la deuda de PAMI con los hospitales de la provincia “es aproximada de 1.800 millones, que es un dato que todos los meses en el Cofesa, que es la reunión de todos los ministros de salud de la Argentina con Nación y donde periódicamente están involucrados también los responsables del PAMI, y es una cifra que está blanqueada, no es nada oculto, ellos la han mostrado y por supuesto que estamos trabajando desde el Ministerio para tratar de destrabar esa deuda y también desde Gobernación a través del Ministerio del Interior”.

Explicó asimismo que “hay un contexto económico no solamente provincial, sino a nivel nacional, donde la dificultad económica es clara y en esos casos, a veces, se traba un poco la rueda de pagos y se generan estas deudas. Hay un poco de todo, hay deuda que está de la gestión anterior, que, por ejemplo, se generó mucho en época de pandemia con el hospital ‘De La Baxada’ que en ese momento no tenía convenio, nosotros ahora logramos hace poquito firmar el convenio con una cápita para el hospital, que la idea es que vaya creciendo”.

“Los hospitales grandes, como por ejemplo el ‘San Martín’ de Paraná, el Masvernat, el hospital de Gualeguay, el de Concepción del Uruguay, ya tenían un convenio que nosotros llamamos convenio capitado, que hoy en realidad es el FU, que es Factura Única, y con esos no tenemos problema y los pagos vienen al día. En todos esos hospitales grandes vienen al día los pagos y se generó el problema con los nuevos convenios que no son capitados sino que son por prestación”.

Agregó que “en el interior, en el 2024, logramos incluir el resto de los hospitales que en el convenio no podían facturar, porque antes esos hospitales facturaban a través de Superintendencia de Salud y cuando dejó existir esa figura de la Superintendencia de Salud, había que buscarle la vuelta y la vuelta fue que cada uno de esos hospitales tenga convenio. Eso implicó todo un proceso porque lo firmaron con estos 57 hospitales y también un poco el adiestramiento al sistema electrónico que tiene PAMI para facturar. Eso llevó su tiempo y creo que también en eso se fue generando mucho la deuda”.

De todos modos, el ministro provincial consideró que “venimos con buen diálogo tanto con el Ministerio de Salud como con la gente de PAMI para tratar de destrabar ese problema” y reiteró que “hace poco, un par de meses, el último que agregamos fue el hospital ‘De La Baxada’ y la idea es que esto pueda tener la misma característica que los hospitales grandes, con los cuales no tenemos inconveniente de pago, que son los que tienen más volumen”.

En este marco, aseguró que esta deuda no resiente la atención de afiliados de PAMI en los hospitales entrerrianos: “Cualquier paciente que acude a un hospital público, paga sus impuestos y tiene todo el derecho de atenderse independientemente de que tenga o no tenga obra social. Ese paciente con el que no se puede hacer el recupero de costo, el paciente que no es mutualizado va por la parte pública, y con el que tiene una obra social o mutual, se hace lo que se llama el recupero de costo, y obviamente, la dificultad está ahí, en el recupero de ese costo”.

En cuanto al cobro de la deuda, afirmó que “estamos en tratativas, estamos hablando por varios frentes, tanto del Ministerio de Salud por mi parte cuando estoy en estas reuniones, como de Gobernación a través del Ministerio del Interior, como para poder destrabar esa deuda”.

En tanto, planteó que “financieramente no complica mucho a los hospitales porque nosotros mandamos la partida de funcionamiento mensual y, en caso de ser necesario, se mandan partidas extraordinarias, que en general es para hacer algún tipo de obra o alguna otra cosa, algún mantenimiento, no es para prestaciones, pero no lo reciente para nada”.

Fuente: APFDigital