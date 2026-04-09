La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista Silvina Soledad Deccó y surge de la necesidad de obtener respuestas concretas sobre el abordaje estatal de esta problemática que ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayor tasa de suicidios por habitante.

De acuerdo al texto del proyecto, el funcionario deberá brindar un "informe detallado y explicaciones sobre la situación actual de la problemática del suicidio en la provincia ", incluyendo datos precisos sobre la cantidad de casos y los recursos que el Estado destina para combatirlos.

El pliego de preguntas que el Ministro deberá responder es exhaustivo. Entre los puntos más destacados, se le solicita detallar las "estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento", así como también informar sobre los "programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución".

Asimismo, la iniciativa busca conocer la infraestructura real con la que cuenta la provincia, exigiendo datos sobre la "cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema público" y el funcionamiento de los "dispositivos de atención en crisis, líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para personas en riesgo".

En los fundamentos del proyecto, la autora advierte sobre la gravedad del contexto actual: "La problemática del suicidio constituye un desafío creciente en materia de salud pública, con profundas consecuencias sociales, familiares y comunitarias. Las estadísticas recientes señalan aumentos preocupantes en las tasas de suicidio y tentativas en varios departamentos de la provincia, incluidos sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes".

Para Deccó, no se trata solo de una cuestión de gestión administrativa, sino de una responsabilidad institucional. El proyecto concluye señalando que: "El control parlamentario de los actos del Poder Ejecutivo es una herramienta constitucional que permite a esta Honorable Cámara evaluar la ejecución de las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio".

Fuente: APFDigital