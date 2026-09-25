El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, desarrollará este viernes una agenda de actividades en tres localidades del sur de la provincia, entre ellas Gualeguaychú, donde visitará el Hospital Centenario en el marco de una jornada destinada a fortalecer la atención sanitaria y la capacidad de traslado de pacientes.

La actividad comenzará a las 9.30 en el Hospital San Isidro Labrador de Larroque. Allí está prevista la entrega de una ambulancia, además de una recorrida por las instalaciones y los avances de obra que se llevan adelante en el establecimiento.

Luego, a las 11.30, el ministro llegará a Gualeguaychú para visitar el Hospital Centenario. La agenda contempla también la entrega de una ambulancia y una recorrida por las obras que se encuentran en ejecución en el principal centro asistencial de la ciudad.

La jornada continuará a las 13.30 en Concepción del Uruguay, donde Blanzaco estará en el Hospital Justo José de Urquiza, completando la agenda prevista para este viernes.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la incorporación de las ambulancias apunta a reforzar los recursos disponibles para la atención y el traslado de pacientes en las distintas localidades, mientras que las recorridas permitirán verificar el avance de las obras que se ejecutan en los establecimientos sanitarios.