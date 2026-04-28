El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, fue convocado a una sesión especial de la Cámara de Diputados este martes para brindar un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la creciente problemática del suicidio en la provincia.

La sesión se transmitió en vivo desde la Cámara de Diputados:

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista Silvina Deccó y busca saber detalles sobre el abordaje estatal de esta problemática que ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayor tasa de suicidios por habitante.

De acuerdo al texto del proyecto, aprobado por la Cámara el 8 de abril , el funcionario debía brindar en particular información sobre:

Dispositivos de atención en crisis, líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para

personas en riesgo

personas en riesgo Estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por

edad, género y departamento.

Políticas públicas implementadas en materia de prevención del suicidio, promoción de la salud

mental, asistencia y posvención.

Programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución.

Cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema

público.

Acciones de articulación con el Consejo General de Educación, municipios, organizaciones

sociales y efectores sanitarios.

Pese a que el funcionario intentó destacar la jerarquización del área y el uso de nuevas tecnologías, se topó con un bloque opositor que cuestionó tanto la vigencia de sus diagnósticos como la falta de inversión real en profesionales de planta.

La sesión especial comenzó con ausencias notables del PJ y el ingreso tardío del oficialista Rogel, lo que no impidió que el debate escalara rápidamente tras la exposición inicial del Ministro y el Director de Salud Mental, Dr. Esteban Dávila.

Como dato no menor, entre los palcos se encontraban el Secretario de Derechos Humanos de ATE, Matías Passi, y la presidenta de la Fundación Crescer (Caminos de Revalorización con Educación, Salud y Cultura en Entre Ríos) e integrante de la Mesa por la Salud Mental, Sandra Cislaghi.

Cifras rojas y el "vacío" de datos actuales

Blanzaco reveló que la tasa de suicidios en Entre Ríos alcanzó los 13.5 por cada 100.000 habitantes, una cifra alarmante frente al 7.3 que registra el promedio país. Sin embargo, el Ministro basó gran parte de su diagnóstico en el informe de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) de 2024, lo que generó el primer cruce con la oposición.

Al respecto, la diputada Silvina Decco (PJ) fue tajante al señalar la desconexión entre los informes oficiales y la realidad territorial: "Estamos cursando el año 2026 y el ministro suministra datos que datan de 2024. La situación se acrecentó en varios departamentos y necesitamos políticas territoriales basadas en el hoy, no en el ayer".

Los departamentos de Colón, Federal, Victoria y Uruguay fueron señalados como las zonas de mayor riesgo. A esto se suma un dato que preocupa al sector educativo: el 75% de los intentos de suicidio detectados corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años.

El conflicto por el presupuesto y la "hospitalización" de la salud

Uno de los puntos de mayor fricción fue la distribución del presupuesto. Si bien Blanzaco afirmó que se destina un 8,4% del total del Ministerio a salud mental (unos 60 mil millones de pesos), admitió que el 90% se consume en salarios, dejando un margen escaso para infraestructura o programas de prevención en el territorio.

La oposición denunció que la estrategia de derivar pacientes a los centros de atención primaria es, en la práctica, un callejón sin salida. "Los centros de salud están colapsados y muchos hospitales no cuentan con un solo psiquiatra. Sin recursos, ¿cómo van a cubrir la demanda?", interpeló Decco, cuestionando también el impacto real del asistente virtual ORI, al que muchos consideran una herramienta insuficiente frente a crisis de gravedad.

Falta de especialistas en la Costa del Uruguay

El Ministro reconoció que existe una brecha crítica en las regiones sanitarias 3 y 4. A pesar de los anuncios de capacitaciones, admitió que el sistema público sufre un "desaliento" de los profesionales para radicarse en el interior.

"Muchos de los casos de intentos de suicidio en San José o Colón fueron de personas que ni siquiera habían tenido contacto previo con el sistema de salud o la línea 135", justificó Blanzaco, intentando trasladar parte de la responsabilidad a la complejidad del fenómeno social, lo que fue interpretado por la bancada opositora como una admisión de la incapacidad del Estado para llegar a tiempo.

El reclamo de la oposición: de la "falta de calle" a la desprotección territorial

Tras el informe inicial de Blanzaco, el debate se trasladó a la efectividad de las políticas en los departamentos. La diputada Laura Stratta (PJ) cuestionó la ejecución real de los programas en el territorio, señalando que las capacitaciones no bastan si no hay una red de contención activa: "Una cosa es lo que figura en las diapositivas y otra es lo que viven las familias en los pueblos del interior, donde la respuesta del Estado llega tarde o simplemente no llega”.

Por su parte, el diputado Enrique Cresto (PJ) puso el foco en la crisis del transporte escolar rural y cómo el aislamiento social agrava la salud mental en las comunidades más pequeñas. "Usted habla de deporte y clubes como espacios de contención, pero hoy tenemos jóvenes que no pueden siquiera llegar a la escuela o al club por la falta de recursos y el abandono de las rutas. El suicidio no es un dato aislado de la crisis económica que atraviesa la provincia", advirtió.

Críticas a la gestión de recursos y la "tecnologización" de la salud

El diputado Juan José Bahillo (PJ) centró su intervención en la distribución del presupuesto y la necesidad de que los cargos de salud mental sean ocupados por profesionales con estabilidad. "El 90% del presupuesto se va en sueldos, pero cuando recorremos los hospitales de la Costa del Uruguay, vemos que los profesionales están por módulos o contratos precarios. No se puede hacer política de prevención con psicólogos que no saben si el mes que viene siguen en el cargo", sentenció el legislador de Gualeguaychú.

Finalmente, desde una postura técnica pero punzante, el diputado Roque Fleitas (LLA) cuestionó la dependencia de sistemas digitales como el asistente ORI. "No podemos pretender que un bot o una línea telefónica reemplacen la mirada de un psiquiatra en una guardia. El sistema está diseñado para la estadística, pero falla en la urgencia", señaló Fleitas, sumándose al pedido de mayor presencialidad profesional en los 36 efectores que hoy reportan intentos de suicidio.

Ante este abanico de reclamos, el Ministro Blanzaco se limitó a reconocer que el "desaliento" de los profesionales para radicarse en el interior es un problema estructural: "Hoy tenemos 2.091 agentes en el área, pero la brecha entre la capital y el resto de los departamentos sigue siendo el gran desafío a resolver".

Fuente: AHORA / APFDigital