El ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, mostró cómo quedó el agente policial que esta madrugada fue golpeado por Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes.

“Este es un funcionario policial de la Dptal Concepción del Uruguay y en momentos q cumplía con sus funciones fue atacado a piñas por el cantante de k personaje Emanuel Noir en circunstancias q éste se hallaba totalmente alterado, junto a otra persona. Con el apoyo de otros policía éste sujeto fue detenido. Lamentablemente éstos hechos ocurren a diario que personas totalmente drogadas o alcoholizadas agreden a nuestros policías, siendo una de las únicas profesiones q corren esos riesgos“, dijo el funcionario.

El cantante agredió en la puerta del casino a un funcionario policial que se encontraba haciendo adicionales y, debido a los anillos que lleva en sus manos, le produjo importantes cortes en su rostro. Por esa razón, poco antes de las 6 de la mañana quedó detenido por resistencia a la autoridad y lesiones.

El altercado se produjo pocos minutos después de que el cantante arribara al lugar, durante la madrugada, cuando ya estaba cerrado. Ante su insistencia para ingresar, el policía le impidió el acceso. Noir se encontraba en ese momento acompañado de un joven. Su reacción fue golpear en el rostro al uniformado, provocándole heridas importantes.

Este sábado, debido a su conducta, Noir fue detenido y permanece alojado en la Comisaría Primera de La Histórica, ubicada en Boulevard Díaz Vélez y Teniente Ibáñez. Este domingo o el lunes sería indagado.