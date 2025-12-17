Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, se refirió a la fuga de presos que se registró este martes de la cárcel de hombres de Paraná. “Destacó que los internos fueron capturados y “hoy ya hay un orden generalizado”. Al mismo tiempo, planteó la problemática del exceso de población carcelaria.

“Fue un episodio violento, en la Unidad Penal N°1 donde hay casi mil internos. Lamentablemente tenemos exceso de población en nuestras unidades penales. Es una unidad para 500 internos y tenemos mil. Es un desafío que tenemos para adelante en el Gobierno de generar cambios edilicios en nuestras unidades penales. La coyuntura económica no es favorable”, lamentó el funcionario.

Sobre esta problemática, explicó: “La Policía está trabajando intensamente. Hemos incrementado en un 30% y más también, sobre todo en la zona de Concordia, la población de internos. Eso es producto de la gran actividad policial que se viene haciendo de represión del delito”.

Sobre el hecho

Roncaglia advirtió que los presos “hirieron a dos jóvenes funcionarios del Servicio Penitenciario”. Afortunadamente, indicó, ya están fuera de peligro, “fueron dados de alta por suerte”. Asimismo, cuestionó la modalidad utilizada y dijo que “fue planificado“: “Un interno dijo que estaba enfermo, fue un ardid que utilizaron evidentemente”, aseguró.

“Los celadores fueron atropellados literalmente por entre 10 y 15 internos de un pabellón y los avasallaron. Se fugaron cinco. Fueron detenidos inmediatamente; dos por el propio personal del servicio penitenciario y tres por la Policía“, informó.

Al mismo tiempo, analizó que “es común que pase esto en esta época del año, es estacional. En diciembre siempre por las Fiestas, las familias, se ponen muy nerviosos los internos”. Por ello, remarcó: “Les solicitamos públicamente que se tranquilicen porque no vamos a permitir hechos de violencia bajo ningún punto de vista“.